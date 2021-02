Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Αλβανία: τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων τις τελευταίες 24 ώρες

Σε ισχύ νέα περιοριστικά μέτρα με δεκάωρη απαγόρευση κυκλοφορίας καθημερινά, στη γειτονική χώρα.

Το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 1.105 κρούσματα του SARS-CoV-2, ενώ 14 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν.

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα της Βαλκανικής έχει φθάσει ως εδώ τους 1.517 θανάτους επί συνόλου 89.776 ανθρώπων που μολύνθηκαν.

Από χθες Πέμπτη τέθηκαν σε ισχύ νέα περιοριστικά μέτρα σε όλη την Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 20:00 ως τις 06:00.