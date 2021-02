Κόσμος

Πήδηξε από ψηλά για να γλιτώσει από τον βίαιο άνδρα της (βίντεο)

Τρόμο προκαλεί το βίντεο από τη βίαια εισβολή του άνδρα και την ακαριαία αντίδραση της γυναίκας.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που πήδηξε από διώροφο κτήριο για να γλιτώσει από τον ξυλοδαρμό του συζύγου της.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε πόλη της Κολομβίας, στην Carmen de Viboral.

Η πτώση της γυναίκας καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο σοκάρει και προκαλεί οργή.

Η γυναίκα έσπασε το δεξί της χέρι, ενώ δεν υπάρχουν άλλες αναφορές για την κατάσταση της υγείας της.

Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση του άνδρα.