Κόσμος

Αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Τον τρόμο έζησαν οι επιβαίνοντες πτήσης, όταν το αεροσκάφος έφυγε από το διάδρομο.

Έντονες στιγμές έζησαν οι επιβάτες πτήσης που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Πίτσμπουργκ, αφού το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου.

Στο σημείο έσπευσε γερανός, για να απομακρύνει το αεροπλάνο, καθώς και ακόμα ένας για να το τραβήξει.

Το πρόβλημα ήταν ότι, η μύτη του αεροσκάφους είχε κολλήσει στο σημείο και πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να αποκολληθεί από το σημείο.

Οι επιβάτες, από την άλλη, δύσκολα θα ξεχάσουν το περιστατικό. «Ξαφνικά ακούσαμε ένα δυνατό ήχο και όλο το αεροπλάνο έφυγε. Όλοι τρομάξαμε», δήλωσε ένας από τους επιβάτες.

Συνολικά 77 άνθρωποι ήταν μέσα στο Boeing 717 της Delta, με προορισμό την Ατλάντα, όταν άκουσαν τον πιλότο να τους λέει να δέσουν τις ζώνες τους.

Στο αεροδρόμιο υπήρχε πάγος και το σκηνικό έγινε προς το βράδυ της Τετάρτης, κι οι επιβάτες πήραν άλλη πτήση τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η αεροπορική εταιρεία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ εκπρόσωπος του αεροδρομίου ενημέρωσε για την ορθή λειτουργία του.