Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Αυστραλία: σκληρό lockdown για 13 κρούσματα!

Από την καραντίνα δεν γλίτωσε ούτε το Australian Οpen, το οποίο θα συνεχίσει να διεξάγεται, αλλά χωρίς θεατές.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην πολιτεία Βικτόρια της Αυστραλίας, ο Ντάνιελ Άντριους, ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλεται lockdown για πέντε ημέρες, ως την ερχόμενη Τετάρτη, μετά τον εντοπισμό συνολικά 13 κρουσμάτων του SARS-CoV-2 σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης όπου τίθενται σε καραντίνα άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό.

«Επειδή (ο ιός) είναι πολύ μολυσματικός και κινείται πολύ γρήγορα, πρέπει να σπάσουμε την αλυσίδα», εξήγησε ο κ. Άντριους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μελβούρνη.

Οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν σπίτι, εξαιρουμένων όσων κρίνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο να συνεχίσουν να δουλεύουν με φυσική παρουσία, των επισκέψεων σε γιατρούς, των επισκέψεων σε καταστήματα που πωλούν τρόφιμα και των εξόδων για σωματική άσκηση, πρόσθεσε ο πολιτειακός πρωθυπουργός.

Ο κ. Άντριους διευκρίνισε ότι το Australian Open, ένα από τα γνωστότερα τουρνουά τένις παγκοσμίως, θα συνεχίσει να διεξάγεται μεν, αλλά «χωρίς θεατές».