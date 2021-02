Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μανωλόπουλος στον ΑΝΤ1: πιθανή η παράταση του lockdown στην Αττική (βίντεο)

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", εξήγησε πότε θα δούμε τα αποτελέσματα των σκληρότερων μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ.