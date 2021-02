Υγεία - Περιβάλλον

Γιαννάκος στον ΑΝΤ1: αν δεν συνδεθεί η παράλυση με το εμβόλιο, η νοσοκόμα δεν θα πάρει αποζημίωση

Παρέμβαση της εισαγγελίας και πλήθος αντιδράσεων απο την επιστημονική κοινότητα προκάλεσε η δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ.

Τους λόγους για τους οποίους δήλωσε δημοσίως ότι η παράλυση της νοσοκόμας στο νοσοκομεία της Κέρκυρας προήλθε από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αποκάλυψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο ίδιος με χθεσινή του ανακοίνωση, η οποία προκάλεσε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας Αθηνών υποστήριξε πως η 40χρονη νοσοκόμα υπέστη παράλυση στα κάτω άκρα, μετά τον εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού.

Μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε πως «είμαστε υπέρ του εμβολίου και το φωνάζουμε. Αλλά αν δεν το συνδέσουμε με το εμβόλιο, η νοσοκόμα δε θα πάρει αποζημίωση και έχει δύο παιδάκια».

Σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα ξεκαθαρίζει από χθες ότι πρόκειται για το σύνδρομο Guillain Barre, το οποίο εμφανίζεται κυρίως μετά από ιώσεις και σπανιότερα μετά από εμβολιασμούς και είναι κάτι προσωρινό.

Μιλώντας άλλωστε στην ίδια εκπομπή, ο καθηγητής παθολογίας και μέλος της Επιτροπής, Αχιλλέας Γκίκας έκανε λόγο για συχνότατο φαινόμενο που δεν προκαλεί ανησυχία και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η εν λόγω νοσοκόμα δεν θα πάρει αποζημίωση, γιατί μετά από λίγο καιρό δεν θα έχει τίποτα.