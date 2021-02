Υγεία - Περιβάλλον

Γκίκας στον ΑΝΤ1: Συχνό και παροδικό το σύνδρομο παράλυσης Guillain Barre

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων μιλά για την περίπτωση της νοσοκόμας, τη σημερινή συνεδρίαση και την τη χρήση διπλής μάσκας.

Δε θα ασχοληθούμε με το περιστατικό παράλυσης, πρόκειται για ένα σύνδρομο που βλέπουμε πολύ συχνά στις νευρολογικές κλινικές», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Παθολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Αχιλλέας Γκίκας.

Όπως εξήγησε, «είναι πολύ συχνό και περνά συνήθως μετά από έξι μήνες» και διαβεβαίωσε πως το περιστατικό της νοσοκόμας στην Κέρκυρα, η παράλυση των κάτω άκρων της οποίας αποδίδεται στο σύνδρομο Guillain Barre, «θα το αναλάβουν οι συνάδελφοι από το νοσοκομείο των Ιωαννίνων και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας του κόσμου».

Ενώ ακούγοντας τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ να λέει ότι συνέδεσε την περίπτωση της παράλυσης με το εμβόλιο, για να αποζημιωθεί η νοσοκόμα, έκανε σαφές ότι, «η νοσοκόμα δεν θα αποζημιωθεί, γιατί θα της περάσει αυτό που έχει».

Σχετικά με τη σημερινή σύσκεψη των εμπειρογνωμόνων, η οποία θα κρίνει αν πολλοίς το ποιες περιοχές θα ανέβουν επίπεδο συναγερμού, αρνήθηκε να προκαταλάβει το αποτέλεσμα της σύσκεψης. Είπε όμως ότι, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα θα μπει όλη η Ελλάδα στο «μικροσκόπιο» και ειδικά η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα.

Διαβεβαίωσε όμως ότι, «η Αττική δεν είναι στο κόκκινο, είναι στο βυσσινί. Στο κόκκινο είναι ο Άγιος Νικόλαος, η Λάρισα».

Ερωτηθείς τέλος για τη χρήση διπλής μάσκας, είπε πως «είναι το έσχατο μέσο για να μπορέσεις να περιφρουρήσεις τον άνθρωπο που τη φορά».

«Ο 21ος αιώνας, θα είναι ο αιώνας της μάσκας», κατέληξε.