Επιδότηση πάγιων δαπανών: οι προϋποθέσεις για την ένταξη επιχειρήσεων

Ολοκληρώνονται οι συζητήσεις της Κυβέρνησης με τους θεσμούς για την οριστικοποίηση του μέτρου. Ποιες δαπάνες θα περιλαμβάνονται.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών αποτελούν το επόμενο βήμα της κυβέρνησης μετά την ανακοίνωση παράτασης για ακόμα 8 μήνες στην πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων που είχαν ανασταλεί έως και τον Απρίλιο του 2021 με παράλληλο διπλασιασμό του αριθμού των δόσεων εφόσον ρυθμιστούν.

Ένα πρόγραμμα στοχευμένο το οποίο βασίζεται στο προσωρινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία.

Εντός του μηνός αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τους θεσμούς με στόχο δικαιούχοι της ενίσχυσης να είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που:

ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της οικονομίας

καταγράφουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019, λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη που έχουν πάρει μέχρι τώρα.

Για την εφαρμογή του μέτρου θα χρησιμοποιηθεί και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myΒusinessSupport» της ΑΑΔΕ όπου οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι της επιδότησης θα κληθούν να δηλώσουν τις δαπάνες τους, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι δαπάνες που θα εξετάζεται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, είναι :

αμοιβές προσωπικού

δημοτικοί φόροι-τέλη

ενοίκια

ασφάλιστρα

λογαριασμοί ΔΕΚΟ

Δεν αποκλείεται μάλιστα, οι δικαιούχοι της επιδότησης να είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό απασχολουμένων για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

