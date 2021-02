Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαϊδης στον ΑΝΤ1: μικρή μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής (βίντεο)

Ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ τόνισε ότι πιθανότατα δεν θα φθάσουν οι δύο εβδομάδες lockdown και ίσως χρειαστεί να παραταθεί έως 15 Μαρτίου.