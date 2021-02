Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown προς παράταση στην Αττική – Οι περιοχές που “κοκκινίζουν”

Ειδικοί μιλούν στον ΑΝΤ1 για την αύξηση των κρουσμάτων και την παράταση που διαφαίνεται στο lockdown. Οι τρεις περιοχές… υποψήφιες για κοκκίνισμα.

Ανήσυχοι παραμένουν οι επιστήμονες, αλλά και η κυβέρνησης από την εικόνα που παρουσιάζει η πανδημία στην Αττική, αλλά και από την κίνηση στους δρόμους κατά την πρώτη μέρα του νέου lockdown, αφού ήταν στο διπλάσιο από την πρώτη μέρα του περασμένου Μαρτίου.

Η εξάπλωση της μετάλλαξης του κορονοϊού επιπλέον και η κορύφωση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, κάνουν τους ειδικούς να εκτιμούν ότι, από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, αλλά και στους διασωληνωμένους.

Έτσι, ήδη από τα πρώτα 24ώρα του νέου lockdown, φαίνεται πως θα παραταθεί, για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα, δύο το πιθανότερο. Η απόφαση ωστόσο, θα ληφθεί τις επόμενες μέρες, οπότε και θα είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία.

Αν και όπως δήλωσε ο καθηγητής Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1, το ιικό φορτίο στην Αττική παρουσιάζει μία μείωση της τάξης του 10% στην τελευταία μέτρηση στα λύματα, τις επόμενες μέρες αναμένεται τα χιλιάδες κρούσματα που διαγνώσκονται καθημερινά, να μεταφραστούν σε εισαγωγές και διασωληνώσεις, σύμφωνα με τον καθηγητή Μανωλόπουλο και τις δηλώσεις του στον ΑΝΤ1.

Οι περιοχές που «κοκκινίζουν»

Η Αχαΐα, το Ρέθυμνο και η Εύβοια είναι οι περιοχές που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ειδικών για να ανέβουν επίπεδο επιτήρησης, αφού εμφανίζεται ανησυχητική έξαρση των κρουσμάτων.

Η Επιτροπή των Επιστημόνων συνεδριάζει σήμερα, για να υποβάλλει την τελική εισήγηση για τις περιοχές, ενώ όλα δείχνουν πως η σκλήρυνση των μέτρων στη Θεσσαλονίκη, προς το παρόν αναβάλλεται, αν και τοπικοί φορείς ζητούν το κλείσιμο των σχολείων.

Η Εύβοια και το Ρέθυμνο βρίσκονται στην πιο επικίνδυνη ζώνη, αφού τα κρούσματα αυξάνονται, ενώ δεν υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για τον Covid, οπότε και οι ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν αλλού για νοσηλεία.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο εμβολιασμός, με τις ηλικίας 60-64 και 75-79 να παίρνουν σειρά, χωρίς όμως να αποκλείονται καθυστερήσεις λόγω της κακοκαιρίας «Μήδεια» που αναμένεται στη χώρα.

Οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια των εμβολίων, αποκλείοντας τη σύνδεση της εμφάνισης του συνδρόμου Guillain Barre, που προκάλεσε παράλυση στα κάτω άκρα νοσοκόμας στην Κέρκυρα με τον εμβολιασμός της και διαβεβαιώνουν ότι, πρόκειται για συχνό και παροδικό σύνδρομο που εμφανίζεται μετά από ιώσεις. Ο ίδιος ο καταγγέλλοντας, άλλωστε, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δήλωσε σήμερα στον ΑΝΤ1 ότι, συνέδεσε το περιστατικό με το εμβόλιο για να αποζημιωθεί η νοσοκόμα.