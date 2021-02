Σάμος

Πρόσκρουση πλοίου στον Άγιο Κήρυκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ατύχημα σημειώθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση, από πρόσκρουση, το απόγευμα της Πέμπτης, του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Blue Star Mykonos" στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το πλοίο που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Καβάλα - Μύρινα - Μυτιλήνη - Οινούσσες - Χίο - Βαθύ - Καρλόβασι - Φούρνοι - Άγιος Κήρυκος - Μύκονος - Σύρος - Πειραιάς με 164 επιβάτες, υπέστη ελαφριά στρέβλωση της βολβοειδούς πλώρης. Το πλοίο πρόσδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι όπου οι επιβάτες και οχήματα που προορίζονταν για τη συγκεκριμένη περιοχή αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Κηρύκου, κατόπιν προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από το νηογνώμονα που παρακολουθεί το "Blue Star Mykonos", επετράπη ο απόπλους του για μεμονωμένο πλου με προορισμό το λιμένα Πειραιά και με ενδιάμεσες στάσεις τους λιμένες Μυκόνου και Σύρου.