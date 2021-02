Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το τριήμερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύτιμες συμβουλές για το τριήμερο που ολοκληρώνεται με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

ΚΡΙΟΣ: Παρόλο που η μέρα φαίνεται ήρεμη, με τη Σελήνη να συνεχίζοντας την πορεία της να μπαίνει στους Ιχθύες, θέλει ταυτόχρονα και προσοχή. Είναι καλή για να διεκπεραιώσετε νομικές ή ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη θα πρέπει να προσέξετε κάθε λεπτομέρεια, γιατί τα λάθη και οι παρανοήσεις ίσως να σας στοιχίσουν. Εξετάστε με πολλή σοβαρότητα το καθετί και προχωρήστε τις υποθέσεις σας με σύνεση. Στα ερωτικά σας, το ταίρι σας διεκδικεί την προσοχή σας μα η σημερινή μέρα δεν ευνοεί κάποιο ουσιαστικό διάλογο μεταξύ σας.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τη Σελήνη από το ζώδιο των Ιχθύων είναι μια πολύ καλή μέρα για να αλλάξετε τα κακώς κείμενα στις φιλικές σας σχέσεις, τα οποία ενδέχεται να σας έχουν ταλαιπωρήσει τελευταία. Θα μπορούσατε σήμερα να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές λοιπόν, αλλά φροντίστε να αποφύγετε τις συναισθηματικές εκρήξεις και τους παιδικούς θυμούς. Η σημερινή μέρα προσφέρει μια καλή ευκαιρία για να ξεκαθαρίσετε ποιους θέλετε και ποιους δεν θέλετε να έχετε στη ζωή σας. Επίσης και τα ερωτικά σας βρίσκονται σε εποχή ξεκαθαρισμάτων.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Καλή μέρα για τα εργασιακά σας η σημερινή, με τη Σελήνη να εισέρχεται στους Ιχθύες, γλυκαίνοντας την ατμόσφαιρα. Η επικοινωνία γίνεται πιο συναισθηματική, πιο χαλαρή και με περισσότερη ευγένεια, κάτι που σας κάνει και αισθάνεστε άνετα. Πρέπει όμως να προσέξετε, διότι όλο αυτό μπορεί μέχρι ενός σημείου να μην είναι αληθινό, οπότε πάντα να «κρατάτε μικρό καλάθι» σε ότι ακούτε σήμερα. Στα ερωτικά σας αμφιταλαντεύεστε για άλλη μια φορά μα σύντομα θα χρειαστεί να πάρετε μια απόφαση και να την υποστηρίξετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Παρόλο που η μέρα φαίνεται ήρεμη, με τη Σελήνη να συνεχίζοντας την πορεία της να μπαίνει στους Ιχθύες, θέλει ταυτόχρονα και προσοχή. Είναι καλή για να διεκπεραιώσετε νομικές ή ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη θα πρέπει να προσέξετε κάθε λεπτομέρεια, γιατί τα λάθη και οι παρανοήσεις ίσως να σας στοιχίσουν. Εξετάστε με πολλή σοβαρότητα το καθετί και προχωρήστε τις υποθέσεις σας με σύνεση. Στα ερωτικά σας, το ταίρι σας διεκδικεί την προσοχή σας μα η σημερινή μέρα δεν ευνοεί κάποιο ουσιαστικό διάλογο μεταξύ σας.

ΛΕΩΝ: Παρόλο που η μέρα φαίνεται ήρεμη, με τη Σελήνη να συνεχίζοντας την πορεία της να μπαίνει στους Ιχθύες, θέλει ταυτόχρονα και προσοχή. Είναι καλή για να διεκπεραιώσετε νομικές ή ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη θα πρέπει να προσέξετε κάθε λεπτομέρεια, γιατί τα λάθη και οι παρανοήσεις ίσως να σας στοιχίσουν. Εξετάστε με πολλή σοβαρότητα το καθετί και προχωρήστε τις υποθέσεις σας με σύνεση. Στα ερωτικά σας, το ταίρι σας διεκδικεί την προσοχή σας μα η σημερινή μέρα δεν ευνοεί κάποιο ουσιαστικό διάλογο μεταξύ σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ζήστε όμορφα, μαγικά, ρομαντικά σήμερα με το ταίρι σας, με τη Σελήνη να εισέρχεται και να ταξιδεύει στους Ιχθύες. Δείξτε την αγάπη σας με λόγια και με πράξεις σήμερα, αφήνοντας τον εαυτό σας να πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Κάντε τις θετικές αλλαγές αν πραγματικά θέλετε να αλλάξετε τα κακώς κείμενα. Ο έρωτας ευνοείται, απλά προσέχετε να μην το παρακάνετε και το ταίρι σας παρεξηγήσει τις προθέσεις σας. Εκμεταλλευθείτε την μέρα για να διορθώσετε οτιδήποτε έχει να κάνει με το έτερο ήμισυ και τις άστοχες κινήσεις σας.

ΖΥΓΟΣ: Με τη Σελήνη να σας φωτίζει από τους Ιχθύες έχετε μια καλή ευκαιρία σήμερα για να πραγματοποιήσετε θετικές αλλαγές στην εργασία αλλά και στην υγεία σας. Πραγματικά βιώνετε σήμερα ένα πολύ καλό κλίμα στην εργασία σας όπου βλέπετε τριγύρω σας χαμόγελα και μια πολύ θετική διάθεση. Γίνετε και εσείς λοιπόν μέρος αυτού του κλίματος, που σας επιτρέπει να συνεννοηθείτε εύκολα και να κάνετε τη δουλειά σας καλύτερα, αλλά προσέχετε μην πέσετε στην αφέλεια και ανοιχτείτε ή επαναπαυτείτε τελείως, καθώς αυτό, κάθε άλλο παρά σε καλό θα σας βγει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα ερωτικά σας, τα οποία έχουν ταραχτεί τελευταία, χρειάζονται κάποιες μεταβολές. Νιώστε όμορφα, μοναδικά και με πολλή αγάπη μέσα σας, καθώς η Σελήνη από τους Ιχθύες σας χαρίζει στιγμές γεμάτες έρωτα και αγάπη. Ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει ερωτικά ανταποκρίνεται σήμερα και μαζί περνάτε στιγμές μοναδικές. Προσοχή μόνο, να μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα για το μέλλον, καθώς μπορεί να παρεξηγείτε τις πραγματικές προθέσεις του άλλου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η οικογένεια σας έχει απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό, καθώς και οι σχέσεις σας που έχουν κλυδωνιστεί αρκετά, μετά από μια σωρεία παρεξηγήσεων. Σήμερα, είναι μια καλή ημέρα για να προχωρήσετε σε συζητήσεις που θα διορθώσουν τις παρανοήσεις. Μπορείτε να μεταλλάξετε το αρνητικό κλίμα, αρκεί να μην αφήσετε την αλαζονεία και τις συναισθηματικές υπερβολές να σας καταβάλλουν. Σε κάθε περίπτωση μην εκφράσετε τον θυμό που ίσως έχετε μαζεμένο, καθώς πλέον δεν έχει νόημα, αλλά συγχωρέστε τους γύρω σας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Έχουν γίνει αρκετές παρεξηγήσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας τελευταία, που σας εκνεύρισαν και σας κούρασαν. Προσπαθήστε σήμερα να φέρετε εις πέρας υποθέσεις που το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσατε να βγάλετε άκρη. Εάν θέλετε σήμερα να διεκπεραιώσετε τις εκκρεμότητες, η καλύτερη λύση θα είναι να το κάνετε με χαμόγελο και αγάπη, με τη Σελήνη από τους Ιχθύες. Η ευγένεια θα καταλήξεις υπέρ σας, ανοίγοντας πολλές πόρτες, οπότε επιστρατεύστε την. Προσοχή στις λεπτομέρειες γιατί είναι η ουσία και γιατί υπάρχει τάση παρεξηγήσεων.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μια καλή ημέρα για τα οικονομικά σας η σημερινή, κάτι που επηρεάζει και την ψυχολογία σας θετικά, με τη Σελήνη στους Ιχθύες. Τα οικονομικά θέματα σας έχουν απασχολήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό, οπότε σήμερα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ημέρα για να διεκπεραιώσετε υποχρεώσεις που δεν είχατε τη δυνατότητα τις προηγούμενες. Καταφέρνετε και βρίσκετε λύσεις και νιώθετε πιο ανάλαφροι, πιο ήρεμοι και πιο γαλήνιοι. Βέβαια, για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να καθησυχαστείτε τελείως, προσέχοντας όλες τις λεπτομέρειες για να μην γίνει κάποιο λάθος.

ΙΧΘΥΕΣ: Η Σελήνη βρίσκεται σήμερα στο ζώδιό σας, κάτι που σας δίνει την ευκαιρία να δείτε τη ζωή λίγο διαφορετικά, να νιώσετε πάλι αισιόδοξοι, κάνοντας ένα σωστό σχέδιο για το τι θέλετε και τι δεν θέλετε στη ζωή σας. Νιώστε τη δύναμη της αγάπης να πλημυρίζει ξανά την ψυχή σας. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να ξεκινήσετε να μεταλλάσετε το αρνητικό κλίμα υπέρ σας, καλυτερεύοντας τις συνθήκες γύρω σας και λύνοντας πολλές παρεξηγήσεις, ειδικά με τον ερωτικό σας σύντροφο.

Πηγή: fthis.gr