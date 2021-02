Κοινωνία

Lockdown - Μπίνης: Οι βεβαιώσεις εργαζομένων για μετακίνηση από τη Δευτέρα

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις μετακινήσεις. Τι αλλάζει από Δευτέρα και ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο».

Για τις αλλαγές στις βεβαιώσεις μετακίνησης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης.

Πλέον οι εργαζόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν βεβαίωση από την ΕΡΓΑΝΗ για να κυκλοφορήσουν και όχι βεβαίωση εργοδότη.

Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα είναι απαραίτητη η βεβαίωση από την ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και μία δεύτερη βεβαίωση από το Taxisnet, στην οποία αναφέρεται η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου.

Στόχος είναι η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων όσων εργάζονται με τηλεργασία, βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ή σε άδεια ειδικού σκοπού, αφού και στις τρεις αυτές κατηγορίες, είναι δηλωμένοι στην ΕΡΓΑΝΗ.

Οι τρεις αυτές κατηγορίες εργαζομένων θα μπορούν βέβαια να κυκλοφορήσουν με τους έξι κωδικούς μετακίνησης, που προβλέπονται.

Τα ίδια μέτρα θα ισχύουν και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως τις αγροτικές εργασίες, ισχύουν τα μέτρα που ίσχυαν μέχρι τώρα.

«Σκοπός των μέτρων είναι λιγότερα αυτοκίνητα και λιγότερος κόσμος στο δρόμο», είπε ο Διοικητής της Αρχής Διαφάνειας, αναγνωρίζοντας πως «διορθώθηκαν οι αποτυχίες του μέτρου».