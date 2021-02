Οικονομία

Έρχεται “πάγωμα” για οφειλές στα Ταμεία

Χιλιάδες επαγγελματίες καλούνται ως τις 31 Μαρτίου να καταβάλλουν την πρώτη δόση από την εκκαθάριση εισφορών του 2019, του 2018 και του 2017.

Εν αναμονή ανακοινώσεων για το πάγωμα και των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων χιλιάδων ασφαλισμένων που πλήττονται από τις δραματικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία, χιλιάδες επαγγελματίες καλούνται έως τις 31 Μαρτίου να καταβάλλουν την πρώτη από τις 5 δόσεις των χρεωστικών υπολοίπων που προέκυψαν μετά την εκκαθάριση εισφορών του 2019, του 2018 και του 2017.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, αντιμέτωποι με νέες συσσωρευμένες υποχρεώσεις αναμένεται να βρεθούν από τον ερχόμενο κιόλας μήνα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, καθώς εκτός από τα ειδοποιητήρια με τις τρέχουσες εισφορές που καλούνται να πληρώσουν ακόμη κι αν οι επιχειρήσεις τους δεν λειτουργούν λόγω του καθολικού lockdown που έχει επιβληθεί στην αγορά, θα πρέπει να καταβάλλουν σε δόσεις και υποχρεώσεις του παρελθόντος.

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα που προέκυψαν από την εκκαθάριση του 2019, αλλά και των παρελθόντων ετών. Με διευκρινιστικό του έγγραφο το e-ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης από τις 5 μηνιαίες δόσεις, από συνολικά 800.349 ασφαλισμένους – μη μισθωτούς.

Στην πλειοψηφία τους είναι επαγγελματίες που έχουν βρεθεί λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της στην αγορά χωρίς δραστηριότητα και εισόδημα, και οι οποίοι ζητούν από το οικονομικό επιτελείο το πάγωμα των τρεχουσών υποχρεώσεων, τουλάχιστον για όσο διάστημα τα καταστήματά τους είναι κλειστά.

Όσον αφορά πάντως, τις υποχρεώσεις από την εκκαθάριση, αυτές του 2019 είναι οι τελευταίες, καθώς από το 2020 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των μη μισθωτών, σύμφωνα με το euro2day.gr.

Βάσει των στοιχείων, συνολικά εκκαθαρίστηκαν οι μερίδες 1.503.043 ασφαλισμένων και προέκυψαν 359.000 ασφαλισμένοι με μηδενικό αποτέλεσμα, 800.349 ασφαλισμένοι με χρεωστικό υπόλοιπο που καλούνται να ξεκινήσουν τις πληρωμές από τον ερχόμενο κιόλας μήνα, καθώς και 343.669 ασφαλισμένοι με μέσο πιστωτικό υπόλοιπο 606,17 ευρώ, στην πλειονότητα των οποίων ήδη ολοκληρώθηκε η επιστροφή.

Σύμφωνα δε, με το έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση από το αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων για τα έτη 2017, 2018 και 2019. Στην πράξη, ξεκαθαρίζεται ότι στις υποχρεώσεις του επόμενου μήνα περιλαμβάνονται η εκκαθάριση έτους 2019 αλλά και οι τροποποιητικές εκκαθαρίσεις ετών 2017, 2018 των οποίων η προθεσμία καταβολής πρώτης δόσης έληγε 30.11.2020.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι θα εξοφλούνται, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις έως την νέα προθεσμία καταβολής τους.

Προσοχή όμως: σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

Ο e-ΕΦΚΑ εφιστά την προσοχή των ασφαλισμένων, καθώς οι δόσεις εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού πληρωμής που ίσχυε για την καταβολή εισφορών έως 31 Δεκεμβρίου 2019. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

Να σημειωθεί ότι με νόμο που ψηφίστηκε το Νοέμβριο, δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης σε 12-24 δόσεις των κορωνο-οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα, των μόνων ασφαλιστικών υποχρεώσεων που είχαν «παγώσει» το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε ότι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεις άτοκα, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

Πλέον, και με δεδομένη την χθεσινή απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, εκτιμάται ότι θα υπάρξει κάποιου είδους αναστολή πληρωμών και για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις όσων αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας.

Χατζηδάκης: Παρατείνονται έως το τέλος τους έτους οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την εκ νέου παράταση έως και τις 31/12/2021 της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που αφορούσαν στην πρώτη περίοδο της καραντίνας και για τις οποίες είχε δοθεί παράταση πληρωμής μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, ανακοίνωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα εξήγγειλε ένα ειδικό πλαίσιο για την αποπληρωμή των οφειλών αυτών, που θα θεσμοθετηθεί με νομοθετική ρύθμιση.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Χατζηδάκη:

Εδώ και ένα χρόνο στηρίξαμε και στηρίζουμε τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας και του εγκλεισμού που βιώνουμε όλοι. Και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε, αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις ανάγκες που αυτή δημιουργεί.

Για το λόγο αυτό, οι ασφαλιστικές εισφορές, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίες αφορούσαν στην πρώτη περίοδο της καραντίνας και για τις οποίες είχε δοθεί παράταση πληρωμής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, παρατείνονται εκ νέου μέχρι και 31/12/2021. Ταυτόχρονα, με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει σύντομα στη Βουλή ορίζουμε ένα ειδικό πλαίσιο αποπληρωμής αυτών των οφειλών με επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο 2,5% και έναρξη καταβολής των δόσεων από 1.1.2022.

Με αυτό το σχήμα ευθυγραμμιζόμαστε και με τις ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών στις οποίες προχωρά το Υπουργείου Οικονομικών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για επιχειρήσεις και φυσικά για τους εργαζόμενούς τους. Διότι κερδισμένοι βγαίνουν εμμέσως πλην σαφώς και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Ως προς τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές επιχειρήσεων, συνεχίζουμε να δίνουμε μηνιαίες παρατάσεις στην καταβολή τους. Η απόφαση για την παράταση των οφειλών Ιανουαρίου θα δημοσιευτεί άμεσα σε ΦΕΚ, ενώ

προχωράμε και σε αντίστοιχη απόφαση για τον Φεβρουάριο με τους ίδιους πληττόμενους ΚΑΔ του Ιανουαρίου.

Στόχος όλων αυτών των μέτρων είναι να αντιμετωπίσουμε όσο περισσότερο γίνεται τις συνέπειες τις πανδημίας ώστε εργαζόμενοι και επιχειρήσεις να περάσουμε στην επόμενη μέρα με όσο πιο ομαλό τρόπο γίνεται. Είναι άλλο ένα μέτρο της κυβέρνησης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, που ανακουφίζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο τους εργαζόμενους.