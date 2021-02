Κοινωνία

Επεισόδια και καταγγελίες μετά από κατεδάφιση σπιτιού 20μελούς οικογένειας

Η κατεδάφιση του σπιτιού και η καταγγελία της δικηγόρου της οικογένειας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Επεισόδια σημειώθηκαν την Πέμπτη στο Πανόραμα Άνω Λιοσίων όταν συνεργεία του δήμου Φυλής, με τη συνδρομή μονάδα από τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) ξεκίνησαν κατεδάφιση σπιτιού όπου κατοικεί 20μελής οικογένεια Ρομά.

Τα συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν τις διαδικασίες έξωσης, με βάση απόφαση και όταν τα μέλη της οικογένειας αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, ξέσπασαν επεισόδια, με πέτρες και ξύλα, ενώ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της ΟΠΚΕ και συνελήφθησαν πέντε μέλη της οικογένειας.

Τα πνεύματα ηρέμησαν και τα συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν την κατεδάφιση του ενός κτηρίου, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της αστυνομίας, του Δήμου και της δικηγόρου της οικογένειας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για το οίκημα.

Σύμφωνα με τη συνήγορο, και τις δηλώσεις της στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", ο πρώην δήμαρχος Φυλής είχε βάλει την αγράμματη γιαγιά της οικογένειας να υπογράψει έγγραφο υποθήκης του σπιτιού, όμως το έγγραφο ήταν αγοροπωλησία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της δικηγόρου, η ηλικιωμένη είχε ζητήσει και λάβει δανεικά χρήματα από τον πρώην δήμαρχο για την υποστήριξη των αναγκών της οικογένειάς της και στη συνέχεια υπεγράφησαν τα έγγραφα της αγοροπωλησίας.

Τα εννιά από τα 20 μέλη της οικογένεια είναι παιδιά.