Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: το lockdown θα αποδώσει αν τηρηθούν πιστά τα μέτρα (βίντεο)

Τι είπε για την περίπτωση της νοσηλεύτριας που παρέλυσε μετά τον εμβολιασμό, αλλά και τι θα γίνει με τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, που παρουσιάζουν επιδημιολογική επιβάρυνση.

Ο καθηγητής Παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι το lockdown που επιβλήθηκε στην Αττική φαίνεται ότι από τις πρώτες ώρες της επιβολής του δείχνει να έχει μειώσει την κινητικότητα, αλλά είναι λογικό να μην υπάρχει η συμμόρφωση του περασμένου Μαρτίου, όταν ο κόσμος ήταν πολύ πιο φοβισμένος.

Ο κ. Γώγος τόνισε ότι τα μέτρα που λήφθηκαν είναι σοβαρά, αλλά αυτό που θα κρίνει την επιτυχία του lockdown είναι η πιστή τήρηση των μέτρων. Συμπλήρωσε δε πως η χρήση της μάσκας είναι εξαιρετικά σημαντική και δεν πρέπει να την ξεχνάμε.

Συμπλήρωσε ότι τα δεδομένα θα εκτιμώνται εβδομάδα με εβδομάδα και δεν απέκλεισε την παράταση του lockdown.

Ερωτηθείς για την περίπτωση της νοσηλεύτριας στην Κέρκυρα που παρέλυσε μετά τον εμβολιασμό της, είπε ότι ναι μεν είναι ανησυχητικό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την πλήρη διερεύνηση του θέματος για να έχουμε σαφή εικόνα και απαντήσεις.

Τέλος, ο κ. Γώγος, είπε ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής των ειδικών, θα εξεταστεί και το θέμα της επιβολής πρόσθετων μέτρων σε περιοχές που παρουσιάζουν επιδημιολογική επιβάρυνση, όπως η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα.