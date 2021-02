Παράξενα

Διάσωση δελφινιού που ξεβράστηκε σε παραλία (βίντεο)

Υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επιστρέψει το νεαρό δελφίνι στο φυσικό του περιβάλλον. Ακόμα ένα δελφίνι ανασύρθηκε νεκρό.

Νεαρό δελφίνι διασώθηκε από κατοίκους της περιοχής Κάριανη στο Παγγαίο, ενώ ένα δεύτερο δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό στο ίδιο σημείο.

Στη θέα του νεκρού δελφινιού, περαστικός ενημέρωσε τον πρόεδρο του κυνηγετικού Συλλόγου Ελευθερούπολης και εκείνος με τη σειρά του, σε συνεργασία με τον Δήμος Παγγαίου και το Λιμενικό Σώμα, βοήθησαν στην απομάκρυνση του.

Τότε διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και ένα δεύτερο δελφίνι ζωντανό, στην θάλασσα που τα κύματα το βγάζανε στη στεριά. Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο συνεργάστηκαν και μετά από προσπάθειες, να το επαναφέρουν στο φυσικό του περιβάλλον, αυτό ξανά έβγαινε ξανά στη στεριά.

Με συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου Παγγαίου, του Λιμενικού Σώματος, της φιλοζωικής παραλίας Οφρυνίου και φυσικά των πολιτών που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο, το δελφίνι μεταφέρθηκε στο λιμάνι όπου αφέθηκε στα ήρεμα νερά να χαλαρώσει, να αναρρώσει από την περιπέτεια του και να φύγει ξανά.

Πηγή: Μυρσίνη Χρυσαφούδη/Facebook