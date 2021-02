Αθλητικά

Australia Open: συνεχίζεται χωρίς θεατές μετά από αιφνίδιο lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι διοργανωτές σε σχετική ανακοίνωση μετά το lockdown που επιβλήθηκε σήμερα.

Χωρίς θεατές θα συνεχιστεί για τις επόμενες πέντε ημέρες το Australia Open, όπως γνωστοποίησαν οι διοργανωτές, ύστερα από το ξαφνικό "lockdown" που επιβλήθηκε από την Παρασκευή στην πολιτεία της Βικτόρια, προκειμένου να αναχαιτιστεί ένα νέο ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

«Το Australian Open θα συνεχιστεί σήμερα και απόψε σύμφωνα με το πρόγραμμα, με την εφαρμογή των πρωτοκόλλων κατά του COVID-19» αναφέρουν οι διοργανωτές στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν και συμπληρώνουν τονίζοντας μεταξύ άλλων.

«Ενημερώνουμε τους κατόχους εισιτηρίων, τους παίκτες και το προσωπικό ότι δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι στις εγκαταστάσεις του Australian Open για πέντε ημέρες, αρχής γενομένης από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου».