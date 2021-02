Οικονομία

Ευρωβαρόμετρο: απαισιόδοξοι οι Έλληνες για την οικονομία

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην Ελλάδα πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι χειρότερη σε έναν χρόνο.

Σημαντικότερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά το 79% των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα πανευρωπαϊκά.

Συγκεκριμένα, 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον, ενώ το 65% θεωρούν ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι η κυρίαρχη αξία που πρέπει να υπερασπιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επίσης, το 65% των Ελλήνων δηλώνει ότι η χώρα έχει ωφεληθεί από την ένταξη στην ΕΕ (πέντε ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον Ιούνιο του 2019), ενώ το 72% των Ελλήνων πιστεύει ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης της ΕΕ θα επιτρέψει στην οικονομία της Ελλάδας να ανακάμψει ταχύτερα από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Με φόντο τη συνεχιζόμενη πανδημία, οι πολίτες παραμένουν απαισιόδοξοι», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, καθώς το 56% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι χειρότερη σε έναν χρόνο, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη των 27 να είναι μολις 3 μονάδες χαμηλότερο (53%). Αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι η οικονομική κατάσταση θα είναι καλύτερη έχει ένας στους τέσσερις Έλληνες (το 25%) και ένας στους πέντε Ευρωπαίους (το 21%). Το 19% των Ελλήνων πιστεύει ότι θα παραμείνει η ίδια, με το αντίστοιχο ποσοστό των Ευρωπαίων να ανέρχεται στο 23%.

Σχεδόν ίδια παραμένουν τα ποσοστά σε Ελλάδα και Ευρώπη για όσους αναμένουν βελτίωση των ατομικών συνθηκών διαβίωσής τους, με το 25% των Ελλήνων και το 21% των Ευρωπαίων να πιστεύει ότι η κατάστασή τους θα είναι καλύτερη σε έναν χρόνο. Αντίστοιχα, το 40% των Ελλήνων πιστεύει ότι θα ζει χειρότερα σε έναν χρόνο, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να ανέρχεται στο 24%. Το 35% των Ελλήνων και το 52% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους θα παραμείνουν στην ίδια κατάσταση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα καταγράφεται αύξηση δέκα ποσοστιαίων μονάδων στον αριθμό των πολιτών που εξέφρασαν θετική άποψη για την ΕΕ (50%) σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2019. Το ποσοστό αυτό (50%) είχε καταγραφεί, για τελευταία φορά, το 2007. Στην Ελλάδα, οι θετικές γνώμες για την ΕΕ συγκεντρώνουν ποσοστό 40%».

Οι πολίτες καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εντείνει τις προσπάθειες για τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων

Όπως εξηγείται στην έρευνα, «πιθανότατα επηρεασμένοι από τις διαφαινόμενες συνέπειες της κρίσης της πανδημίας, οι πολίτες επισημαίνουν μια νέα κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Συγκεκριμένα, το 62% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει την καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων στην κορυφή της ατζέντας του.

Με ποσοστό 48%, η προτεραιότητα αυτή καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων σε όλη την ΕΕ, αλλά και σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Φινλανδία, την Τσεχία, τη Δανία και τη Σουηδία, όπου η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Ακολουθούν, κατά μέσο όρο, τα μέτρα για τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους (33%), καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος (32%).

Στην Ελλάδα, στη δεύτερη θέση των προτεραιοτήτων βρίσκονται τα μέτρα για την εξασφάλιση ισχυρών εξωτερικών συνόρων και την καθιέρωση ενός πραγματικά κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (36%), ενώ ακολουθεί η προστασία του περιβάλλοντος με 33%.

Μεταβολή εμφανίζεται και ως προς στις απαντήσεις των πολιτών όσον αφορά την κατάταξη των βασικών αξιών που πρέπει να υπερασπιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ενώ η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένουν στην κορυφή (51% και 42% αντίστοιχα), η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών βρίσκεται στην τρίτη θέση με 41%, σε σύγκριση με 33% πριν από έναν χρόνο.

Στην Ελλάδα, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ καταλαμβάνει την πρώτη θέση (65%) των αξιών που πρέπει να υπερασπιστεί κατά προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δεύτερη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως (58%) και τρίτη την ελευθερία του λόγου (46%).

8 στους 10 Έλληνες επιθυμούν σημαντικότερο ρόλο για το ΕΚ

«Η πανδημία και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση, ενδυναμώνουν το αίτημα των πολιτών για θεμελιώδη μεταρρύθμιση της ΕΕ», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, καθώς το 63% των Ευρωπαίων θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον. Ακόμα υψηλότερο είναι το ποσοστό για την Ελλάδα, καθώς αγγίζει το 79%.

Παράλληλα, οι φωνές που ζητούν αλλαγές αυξάνονται: Μόνο το 27% υποστηρίζει την ΕΕ όπως ακριβώς έχει πραγματωθεί έως τώρα -το ποσοστό στην Ελλάδα κατεβαίνει στο 13%. Την ίδια ώρα, το 44% των Ευρωπαίων και 43% των Ελλήνων «μάλλον υποστηρίζει την ΕΕ», αλλά επιθυμεί να δει μεταρρυθμίσεις.

Υψηλές προσδοκίες από το Σχέδιο Ανάκαμψης

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 (63%) βρίσκεται το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν θετική την ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ. Χαμηλότερο στην Ελλάδα (56%) το αντίστοιχο ποσοστό, ωστόσο, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση, κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 72% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η χώρα τους έχει πραγματικά ωφεληθεί από την ένταξη στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα καταγράφεται ποσοστό 65%, πέντε ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον Ιούνιο του 2019.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο όφελος από τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ είναι η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας (56%). Κατά δεύτερο λόγο, οι Έλληνες αξιολογούν ως επωφελή την ιδιότητα τους μέλους της ΕΕ γιατί βελτιώνει τη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ΕΕ (46%) και στην τρίτη θέση τοποθετείται η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της ασφάλειας (31%).

Το 72% των ερωτηθέντων σε Ελλάδα και Ευρώπη πιστεύει ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης της ΕΕ θα επιτρέψει στην οικονομία της χώρας τους να ανακάμψει πιο γρήγορα από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Σασόλι: Η μεταρρύθμιση της ΕΕ είναι σαφώς κάτι που οι πολίτες θέλουν να δουν

Με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το μήνυμα αυτής της έρευνας είναι σαφές: οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούν ότι η ΕΕ είναι η καταλληλότερη δίοδος για να αναζητηθούν λύσεις στην κρίση. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση της ΕΕ είναι σαφώς κάτι που οι πολίτες θέλουν να δουν και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης το συντομότερο δυνατόν».