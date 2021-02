Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται ενίσχυση

Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Πόσα χρήματα δικαιούται κάθε επιχείρηση ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί.

Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν δυνατότητα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,

επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι παραπάνω επιχειρήσεις:

α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31-12-2019, υπό την προϋπόθεση ότι:

δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και

δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1/24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2019-2021.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον Ιανουάριο 2021:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Υπενθυμίζεται ότι

- Το κατώτατο όριο ενίσχυσης για τους κλάδους που δεν παραμένουν κλειστοί θα είναι 500 ευρώ και ανώτατο οι 50.000 ευρώ

- Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την πτώση των εσόδων που κατέγραψαν τον Ιανουάριο.

Ειδικά για την εστίαση κι άλλους κλάδους της οικονομίας που παρέμειναν κλειστοί τον Ιανουάριο όπως γυμναστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι κ.α., το κατώτατο ύψος της ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 διαμορφώνεται ως εξής:

- 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους

- 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους

- 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους

- 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους

Όπως στον 4ο και στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το 50% της ενίσχυσης θα είναι μη επιστρεπτέο. Δεδομένου ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής είναι εκτός από την παροχή ρευστότητας και η διατήρηση των θέσεων εργασίας, όσοι λάβουν χρήματα μέσω του 6ου κύκλου θα πρέπει να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας έως και τις 31 Ιουλίου 2021.

Τα ποσά στους δικαιούχους αναμένεται να καταβληθούν στις αρχές Μαρτίου.