Κορονοϊός: Πήρε εξιτήριο ο Μιχάλης Καλογήρου

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης είχε ανακοινώσει, μέσω Facebook, ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Σωτηρία» πήρε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου, ο οποίος νοσηλευόταν από τις 4 Φεβρουαρίου με κορονοϊό.

Ο κ. Καλογήρου, λίγο μετά την επιστροφή του στο σπίτι, θέλησε να ευχαριστήσει, με ανάρτησή του στο Facebook, γιατρούς και νοσηλευτές.

«Παύλο, Γαρυφαλλιά, Θωμά, Μιράντα, Αθανασία, γιατροί, νοσηλευτές του Σωτηρία, το ευχαριστώ είναι λίγο. Δυνατό ΕΣΥ, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών, στήριξη της έρευνας και των θεραπειών για να κερδηθεί η μάχη. Από το παράθυρο αυτό πέρασαν οι ευχές. Να πιάσουν τόπο και για τους άλλους ασθενείς. Σιδερένιοι όλοι» αναφέρει στο μήνυμά του.