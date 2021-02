Κοινωνία

Εισαγγελική παρέμβαση για τα χτυπήματα ανδρών των ΜΑΤ σε διαδηλωτές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διοικητική έρευνα κι από την ΕΛΑΣ για το επεισόδιο. Δεκάδες προσαγωγές και μια σύλληψη για τα επεισόδια της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και εμφανίζει αστυνομικούς των ΜΑΤ να χτυπούν διαδηλωτές μετά την πορεία φοιτητών το μεσημέρι της Τετάρτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το αδίκημα που ερευνάται είναι αυτό της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε ότι διενεργεί ήδη διοικητική έρευνα.

Να σημειωθεί ότι εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν και το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, μετά την πορεία φοιτητικών συλλόγων ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Κουκουλοφόροι έστησαν οδοφράγματα στην Καμάρα και άρχισαν να πετούν βροχή από αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 27 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.

«Φαινόμενα αστυνομικής βίας», μετά το χθεσινό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη κατά του νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καταγγέλλει το ΚΚΕ.

«Η αστυνομία εξαπέλυσε κυνήγι ελέγχων και "εξακρίβωσης" στοιχείων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός της προσαγωγής στη ΓΑΔΘ, από πέντε άνδρες της ομάδας Ζ, μιας μαθήτριας και δύο φοιτητών που περίμεναν το λεωφορείο στην περιοχή της οδού Λαγκαδά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Το βίντεο αναρτήθηκε από το GrTimes.