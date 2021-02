Κόσμος

Ρωσία: Σε νέα δίκη ο Ναβάλνι

Για ακόμα μία φορά βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών Αρχών ο φυλακισμένος Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι προσήχθη και πάλι ενώπιον δικαστηρίου για την επανάληψη της δίκης του για δυσφήμηση, δέκα σχεδόν ημέρες μετά την καταδίκη του σε τρία περίπου χρόνια φυλάκισης.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε παρουσία του Αλεξέι Ναβάλνι και με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να έχουν αναπτυχθεί γύρω από το δικαστικό μέγαρο.

Η υπεράσπιση ζήτησε από την έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο του δικαστηρίου να αποσυρθεί λόγω ανεπάρκειας και ο Αλεξέι Ναβάλνι της φώναξε από το γυάλινο κλουβί του «να πάει να κάνει μαθήματα».

Ήδη τις προηγούμενες ημέρες ο πολέμιος του Κρεμλίνου κατήγγελλε το υπουργείο Δικαιοσύνης και την δικαστή για μεροληψία και υποταγή στην εξουσία.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι κατηγορείται για «δυσφημιστικές και υβριστικές δηλώσεις» κατά βετεράνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο οποίος συμμετείχε σε βίντεο της προεκλογική εκστρατείας για το δημοψήφισμα που κατέληξε στην ενίσχυση των εξουσιών του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ναβάλνι χαρακτήρισε όσους εμφανίσθηκαν σε αυτό το βίντεο «ντροπή του Έθνους» και «προδότες».

Η δίκη ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου, με την εξ αποστάσεως κατάθεση του 94χρονου βετεράνου Ιγκνάτ Αρτιομένκο.