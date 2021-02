Κοινωνία

“Μήδεια”: Έκτακτη σύσκεψη στη ΓΓΠΠ ενόψει της κακοκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρεία σύσκεψη ενόψει της κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες.

Νέα έκτακτη συντονιστική σύσκεψη ενόψει κακοκαιρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, στις 12.00, στο κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου.

Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων των 13 Περιφερειών της χώρας, για τη διασφάλιση του καλύτερου συντονισμού όλων των Δήμων της χώρας και την από κοινού αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται κατά τις επόμενες ημέρες.

Παρόντες θα είναι επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.