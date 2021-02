Υγεία - Περιβάλλον

Λοιμωξιολόγοι: σκληρό lockdown σε Αχαΐα, Εύβοια και Ρέθυμνο

Στο "μικροσκόπιο" των ειδικών και η Θεσσαλονίκη. Πότε αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

Την εφαρμογή σκληρού lockdown σε όλη την Αχαΐα και την Εύβοια εισηγείται προς την κυβέρνηση η επιτροπή των λοιμωξιολόγων, που συνεδριάζει αυτή την ώρα.

Παράλληλα, σχετική εισήγηση έγινε και για το Ρέθυμνο, ενώ για τη Θεσσαλονίκη συστήνεται να παραμείνει σε καθεστώς αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης χωρίς να χαρακτηριστεί "κόκκινη".

Οι αποφάσεις της κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινωθούν στις 6:00 το απόγευμα κατά την ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Η Εύβοια και το Ρέθυμνο βρίσκονται στην πιο επικίνδυνη ζώνη, αφού τα κρούσματα αυξάνονται, ενώ δεν υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για τον Covid, οπότε και οι ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν αλλού για νοσηλεία.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο εμβολιασμός, με τις ηλικίας 60-64 και 75-79 να παίρνουν σειρά, χωρίς όμως να αποκλείονται καθυστερήσεις λόγω της κακοκαιρίας «Μήδεια» που αναμένεται στη χώρα.

Οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια των εμβολίων, αποκλείοντας τη σύνδεση της εμφάνισης του συνδρόμου Guillain Barre, που προκάλεσε παράλυση στα κάτω άκρα νοσοκόμας στην Κέρκυρα με τον εμβολιασμός της και διαβεβαιώνουν ότι, πρόκειται για συχνό και παροδικό σύνδρομο που εμφανίζεται μετά από ιώσεις. Ο ίδιος ο καταγγέλλοντας, άλλωστε, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δήλωσε σήμερα στον ΑΝΤ1 ότι, συνέδεσε το περιστατικό με το εμβόλιο για να αποζημιωθεί η νοσοκόμα.