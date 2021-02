Υγεία - Περιβάλλον

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών: Γραμμή βοήθειας για την άνοια 1102

Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβουλους - επαγγελματίες υγείας. Σε ποιους απευθύνεται και ποιες υπηρεσίες παρέχει.

Από το 2002 η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών στηρίζει έμπρακτα τα 200.000 άτομα με άνοια και τους τουλάχιστον 400.000 φροντιστές που ζουν στην Ελλάδα. Παράλληλα ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το κοινό σε θέματα σχετικά με την άνοια και την πρόληψή της με σειρά πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο των στόχων της, και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων δημιούργησε τη Γραμμής Βοήθειας για την Άνοια 1102. Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβουλους / επαγγελματίες υγείας, γιατρούς νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, που παρέχουν άμεσα ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και διασύνδεση.

Η Γραμμή Βοήθειας 1102 απευθύνεται σε:

Άτομα με προβλήματα μνήμης

Ευρύ κοινό

Φροντιστές - Οικογένεια & φίλοι ατόμων με άνοια

Επαγγελματίες Υγείας

Οι υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1102 είναι:

Ενημέρωση για την άνοια και τις στρατηγικές πρόληψης

Ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προγράμματα για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Πρακτικές συμβουλές φροντίδας σε φροντιστές ατόμων με άνοια

Συμβουλές αντιμετώπισης κρίσεων και διαταραχών συμπεριφοράς σε άτομα με άνοια

Διασύνδεση με τις οργανώσεις Alzheimer που λειτουργούν στην Ελλάδα

Δικτύωση με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια που λειτουργούν σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα

Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας σε θέματα σχετικά με την άνοια

Ενημέρωση για τις Υπηρεσίες των Δήμων, των Κέντρων Υγείας, των νοσοκομείων ιδιωτικών και δημόσιων και γενικότερα των φορέων που ασχολούνται με την Τρίτη ηλικία και την άνοια.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης και Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων επεσήμανε: «Ως Περιφέρεια Αττικής με κεντρικό σκοπό την ευρεία και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και στον προσυμπτωματικό έλεγχο δημιουργήσαμε 20 θεματικά πεδία με επιστημονικές παρουσιάσεις. Ένα από αυτά αφορούν στην Άνοια. Παράλληλα και ως Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με την αρωγή των Δήμων-μελών μας και των ΚΕΠ Υγείας, δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 72 Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη καθοδήγηση και υποστήριξη κοντά στο σπίτι του ασθενούς χωρίς πρόσθετη ταλαιπωρία μετακίνησης.

Σήμερα πάμε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά τους, υποστηρίζοντας τη Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια και δίνοντάς τους τη δυνατότητα εύκολα και άμεσα να απευθυνθούν σε ειδικούς. Μέριμνά μας η διατήρησης της υγείας του πολίτη και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Η Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer Δρ Παρασκευή Σακκά δήλωσε: «Η συνεχιζόμενη πανδημία Covid-19 επέτεινε σημαντικά τις ανάγκες για βοήθεια και υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους. Παραμένοντας στο πλευρό των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας δημιουργήσαμε τη Γραμμή Βοήθειας 1102 που παρέχει άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες για την άνοια σε όλη την Ελλάδα. Στόχος μας κανένα άτομο με άνοια στην Ελλάδα, όπου κι αν ζει, να μην μένει χωρίς ενημέρωση και υποστήριξη».

Η Γραμμή Βοήθειας 1102 λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών). Παράλληλα με την τηλεφωνική επικοινωνία, παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω live webchat. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει email στο 1102@alzheimerathens.gr ακόμη και εκτός ωραρίου και ο εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί του.

Η τηλεφωνική κλήση στο 1102 έχει την αστική χρέωση του εκάστοτε παρόχου τηλεφωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7013271 ή στην ιστοσελίδα www.alzheimerathens.gr