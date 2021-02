Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα και τα έκανε ανταλλακτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Που πουλούσαν τα ανταλλακτικά από τα αυτοκίνητα που διέλυαν.

Συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου 6 Φεβρουαρίου, 2στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, τρεις Έλληνες (ηλικίας 70, 46 και 59 ετών) ως μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν προς πώληση τα εξαρτήματά τους.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -τα κατά περίπτωση αδικήματα- της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ψευδούς κατάθεσης, απάτης και της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες κ.α.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια απέκρυπταν σε συνεργείο που διατηρούσε ο 70χρονος και ήταν ιδιοκτησίας του 59χρονου.

Εντός του ανωτέρω συνεργείου, το οποίον χρησιμοποιούσαν ως «διαλυτήριο», προέβαιναν στην αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων, με τα κατάλληλα εργαλεία που είχαν προμηθευτεί.

Στη συνέχεια, τα εξαρτήματα που αποσυναρμολογούσαν τα διέθεταν προς πώληση σε ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων, οι οποίοι προσέρχονταν στο συνεργείο για να τα παραλάβουν ή αναλάμβαναν να τους αποστείλουν ο 70χρονος και 46χρονος.

Εντός του συνεργείου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κλεμμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

πλήθος εργαλείων,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

ποσότητα κάνναβης βάρους -23,9- γραμμαρίων

8 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας αλλοδαπών αρχών

κλειδιά οχημάτων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.