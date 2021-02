Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: H ψυχική ισορροπία στο lockdown και η απώλεια βάρους

Τι είναι τα «μεταβιοτικά» στα τρόφιμα που τονώνουν την άμυνα κατά της covid-19. Η σημασία της βόλτας για το ζωάκι μας και τα προβλήματα στον αυχένα.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στις 10:30, εξετάζουμε πώς θα οχυρώσουμε την ψυχική μας ισορροπία στο lockdown, τι είναι τα «μεταβιοτικά» στα τρόφιμα που τονώνουν την άμυνα κατά της covid-19 και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον επίμονο πόνο στο σώμα και με την οστεοπαθητική.

Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε πώς μπορούμε να χάσουμε κιλά γρήγορα και αποτελεσματικά, και πώς βοηθάει η τρισδιάστατη ψηφιακή πλοήγηση τις δύσκολες επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη. Στην ενότητα «ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ» μαθαίνουμε τη σημασία της βόλτας για το ζωάκι μας, ενώ στο «4λεπτο κατά του πόνου» ασχολούμαστε με τα προβλήματα στον αυχένα.

