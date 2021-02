Life

“Ήλιος”: Συγκρούσεις, ανατροπές και ένα δίλημμα... ζωής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικά είναι τα νέα επεισόδια της καθημερινής δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΑΝΤ1, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 101

Η Αλίκη, με μοναδικό της όπλο την ελπίδα, βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό του Δημήτρη, ενώ η υγεία του χειροτερεύει. Ο Κωνσταντίνος, τραγική φιγούρα δίπλα στον γιο του, παρακαλεί για ένα θαύμα. Ο Χρήστος αποκαλύπτει μια επιθυμία του Δημήτρη που θα διχάσει τόσο την Αλίκη όσο και τον πατέρα του. Παράλληλα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του Μάρκου συνεχίζονται και οδηγούν στη σύλληψη του φίλου του. Παρά την υποστήριξη των δικών της, η Εύα δεν μπορεί να ξεχάσει την εφιαλτική της εμπειρία. Ο Δήμος αναζητά την αλήθεια για τον αινιγματικό δικηγόρο, παραβλέποντας τον κίνδυνο. Μια ακόμα σύγκρουση του Φίλιππου και της Διώνης θα είναι αρκετή για να καθορίσει τη σχέση τους. Η ξαφνική παραίτηση της Νέλλης θα οδηγήσει τον Μάνο σε μια απεγνωσμένη κίνηση. Ο Άγγελος διαπιστώνει την επιδείνωση της υγείας του Δημήτρη, οδηγώντας τον Κωνσταντίνο και την Αλίκη αντιμέτωπους με την πιο σκληρή πραγματικότητα…

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 102

Η κατάσταση του Δημήτρη χειροτερεύει όλο και περισσότερο και αυτό προκαλεί μεγάλη οδύνη στην Αλίκη. Ο πατέρας του βρίσκεται μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της ζωής του… Ο Άγγελος δείχνει καθαρά στη Λήδα τη διάθεσή του να είναι μαζί, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση. Η Εύα εξακολουθεί να είναι τρομοκρατημένη με τη σκέψη του εξαφανισμένου Μάρκου. Ο Μάνος, μετά την άδοξη απόπειρα αυτοκτονίας του, ζητά απ’ την Νέλλη και τον Ντίνο να τον συγχωρήσουν για ό,τι κακό τους έχει προκαλέσει. Ο Δήμος και η Σοφία αποφασίζουν να ζητήσουν τη βοήθεια του Χρήστου, αφού δεν εμπιστεύονται τον νέο συνέταιρο του μαγαζιού του. Όλοι είναι πολύ αναστατωμένοι και βρίσκονται στο πλευρό του Δημήτρη, αφού η αντοχή του δείχνει να φτάνει στο τέλος της και οι ελπίδες τους για τη σωτηρία του σβήνουν.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 103

Ο Φίλιππος απογοητεύεται όταν η Διώνη τού προτείνει να ξεχάσουν ό,τι έγινε μεταξύ τους και να μείνουν μόνο συνεργάτες. Ο Χρήστος υποψιάζεται ότι ο Δήμος συνεργάζεται με τον Δικηγόρο. Ο Μάνος παγιδεύει με ψέματα τη Νέλλη και την φέρνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του… Ο Άγγελος εκφράζει στη Λήδα τα συναισθήματά του και τις προθέσεις του. Ο Μάρκος θα βρεθεί νεκρός σε μία ερημική παραλία και ο Φίλιππος θα θεωρηθεί από την αστυνομία ο πρώτος ύποπτος για την δολοφονία του. Η Αλίκη καταρρακωμένη αποχαιρετά τον Δημήτρη λίγο πριν σβήσει ο Άγγελος τα μηχανήματα που τον κρατούν στη ζωή.

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 104

Ο Χρήστος και η Αθηνά προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του Μάρκου. Ο Μάνος εξακολουθεί να κρατάει τη Νέλλη, η οποία φοβάται πως δεν θα βγει ζωντανή από τα χέρια του. Ο Ντίνος και η Λένα, όμως, είναι πολύ κοντά στα ίχνη της… Ο Δήμος με την Σοφία νιώθουν παγιδευμένοι, διαπιστώνοντας πως ο δικηγόρος αγόρασε το μαγαζί τους για να το χρησιμοποιεί ως αποθήκη για τις παράνομες δουλειές του, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει, όταν η Σοφία βρίσκει μέσα στα μπαρ νεκρό έναν υπάλληλό τους. Ο Φίλιππος έρχεται όλο και πιο κοντά με τη Διώνη, ωστόσο η Διώνη, επιμένει να κρατήσουν τη σχέση τους κρυφή. Η Αλεξάνδρα γνωρίζει την Διώνη ως οικονομική σύμβουλο της εταιρίας του Φίλιππου και ταράζεται καθώς αντιλαμβάνεται πως η συνεργάτιδα του γιου της, σχετίζεται με κάποιον τρόπο, με τον μεγαλύτερο εχθρό της.

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 105

Ο Κωνσταντίνος κατηγορείται για φόνο μέσα στη φυλακή και όλοι, που πιστεύουν στην αθωότητά του και γνωρίζουν ότι η κατηγορία είναι στημένη, παλεύουν να αποδείξουν την αλήθεια… Η Λήδα κι ο Άγγελος έρχονται όλο και πιο κοντά κι ο Αντώνης με τον Πέτρο την ενθαρρύνουν να φτιάξει ξανά τη ζωή της. Ο Δήμος με την Σοφία βρίσκονται σε αδιέξοδο, κάτω από τις απειλές του Δικηγόρου. Η Διώνη και ο Φίλιππος είναι αναστατωμένοι μετά τη συνάντηση που είχε η Διώνη με την Αλεξάνδρα… Χωρίς να γνωρίζει αν σχετίζονται τα δύο γεγονότα, η Διώνη πέφτει από τα σύννεφα όταν ενημερώνεται για τη μεταφορά της σε άλλη θέση της εταιρείας, αυτή τη φορά στο εξωτερικό…

#Hlios

Gallery