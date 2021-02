Life

“Παρουσιάστε!”: Ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες για τους... φαντάρους και το “Men's Club” (εικόνες)

Άφθονο γέλιο και παράξενες καταστάσεις στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν για ακόμη δύο επεισόδια τον καλύτερο τους εαυτό για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 33

Μετά από εντολή του ΓΕΣ, το στρατόπεδο καλείται να λάβει μέτρα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των φαντάρων. Και ενώ ο Γούλας τα βρίσκει όλα αυτά ευαίσθητες αηδίες, ο Σκορδάς διοργανώνει ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες για τους φαντάρους, προς εκνευρισμό όλων. Επειδή όμως το μόνο πράγμα για το οποίο φαίνεται να νοιάζονται οι φαντάροι είναι τα ερωτικά, οι ομαδικές «θεραπείες» σύντομα μετατρέπονται σε σεμινάρια «σαγήνης», και το «Men's Club» του στρατοπέδου είναι γεγονός. Την ίδια ώρα, ο Καρυπίδης και η Φραντζέσκα προσπαθούν να αποφύγουν το αμήχανο «double date» που έχουν κανονίσει με τον Σκορδά και την Ναταλία, και οι παρεξηγήσεις θα πέσουν σύννεφο. Ο Γούλας όλη μέρα αποφεύγει τη γυναίκα του που τον έχει πρήξει στα τηλέφωνα. Όταν τελικά εκείνος ενδώσει, τα «νέα» που εκείνη έχει να του πει δεν είναι και τα πιο ευχάριστα.

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 34

Έξαλλος με την τροπή που πήρε η πρωτοβουλία του για τις ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες , ο Σκορδάς κατεβάζει επίσημα τα ρολά του «Men's Club» των φαντάρων. Ο Γούλας όμως ψάχνει τρόπο να ξαναβγεί στην «αγορά» μετά την αίτηση διαζυγίου που καταθέτει η σύζυγός του. Επανιδρύει το «Men's Club» για να μάθει πώς να βρει γυναίκα. Στο μαγειρείο της «Μανούλας Σου...» ο Φίλης μαθαίνει για το club των αγοριών και αποφασίζει να ιδρύσει το δικό του, αλλά για γυναίκες. Πολύ γρήγορα, οι ζήλιες και οι ίντριγκες ανάμεσα στα πρώτα «μέλη» βγαίνουν στη φόρα με τη Φραντζέσκα και τη Βαρκάρη να αναγκάζονται να λύσουν τις διαφορές τους. Πίσω στο στρατόπεδο, ο Γούλας μονοπωλεί τις «συνεδρίες σαγήνης». Όταν ο Σκορδάς προσπαθήσει να βάλει οριστικό τέλος στο club, η μεγαλύτερη ρήξη ανάμεσα στους διοικητές βρίσκεται προ των πυλών…

