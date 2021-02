Κοινωνία

Κορονοϊός: Το ΣτΕ θα αποφασίσει για την νομιμότητα των προστίμων των 300 ευρώ

Οι εξελίξεις μετά την κατάθεση αίτησης ακύρωσης, που υπέβαλλαν 46 πολίτες στους οποίους επιβλήθηκε το πρόστιμο για παραβίαση των μέτρων, την μέρα της επετείου του Πολυτεχνείου.

Με πράξη της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας εισήχθη να επιλυθεί ως πρότυπη-πιλοτική δίκη το ζήτημα της συνταγματικότητας και νομιμότητας των διοικητικών προστίμων των 300 ευρώ που επιβάλλονται από την ΕΛΑΣ σε όσους παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασπορά του COVID-19, στις δημόσιες συναθροίσεις και όχι μόνο.

Αναλυτικότερα, στη Θεσσαλονίκη κατά την ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου 2020) πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις και επιβλήθηκαν από την ΕΛΑΣ 94 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν καθώς παραβιάστηκε η από 13.11.2020 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία, για «επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας (κίνδυνος διασποράς κορονοϊού COVID-19)», αποφασίσθηκε η απαγόρευση όλων των δημόσιων συναθροίσεων στο σύνολο της επικράτειας, στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα από 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6 π.μ. έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 ώρα 9 μ.μ.

Κατόπιν αυτού, 46 κάτοικοι Θεσσαλονίκης σε βάρος των οποίων κόπηκαν τα πρόστιμα των 300 ευρώ, κατέθεσαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αιτήσεις ακυρώσεις των προστίμων. Παράλληλα κατέθεσαν και αντιρρήσεις (ενδικοφανή προσφυγή) κατά των πράξεων επιβολής των προστίμων, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια οι 46, επικαλούμενοι τον νόμο 3900/2010, κατέθεσαν αίτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου οι υποθέσεις τους να εκδικαστούν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ως πρότυπες δίκες (πιλοτικές δίκες) και όχι στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Επικαλέστηκαν, αντισυνταγματικότητες ως προς την επιβολή των διοικητικών προστίμων. Τελικά, η πρόεδρος του ΣτΕ Ειρήνη Σάρπ συγκάλεσε, κατ΄ επιταγήν του νόμου 3900/2010, την αρμόδια τριμελή επιτροπή (συμμετείχαν οι αντιπρόεδροι Μαρία Καραμανώφ και Ιωάννης Γράβαρης) οποία, έκανε δεκτό το αίτημα και οι υποθέσεις εισήχθησαν στο ΣτΕ ως πιλοτικές δίκες.