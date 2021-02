Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Βόλτα στο Σύνταγμα, στην γαστρονομική πιάτσα της Αθήνας (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας ξεναγεί στη μεγαλύτερη εμπορική και γαστρονομική πιάτσα της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στο κέντρο των εξελίξεων. Στη μεγαλύτερη εμπορική και γαστρονομική πιάτσα της Αθήνας, στο Σύνταγμα.

Η πρώτη του στάση είναι στο «Spitjack», ένα μικροσκοπικό μαγαζί στη Σκούφου με εκλεκτά κρέατα. Καμία σχέση με εξοχική ταβέρνα, καμία σχέση με παραδοσιακή κουζίνα, ένα μαγαζί που έρχεται με ευρωπαϊκό αέρα να πάει τη σούβλα σε άλλο επίπεδο.

Το σουβλατζίδικο που επισκέπτεται στη συνέχεια, ο «Κώστας», είναι συνυφασμένο με το ποιοτικό σουβλάκι αλλά και με την πινακίδα στον τοίχο του μαγαζιού που συμβουλεύει «όχι άγχος».

Μετά από το σουβλάκι ο Δημήτρης μαθαίνει τη σχέση ανάμεσα στα μαθηματικά και το παγωτό στο «Λε Γκρέκε», από Ελληνίδες της Ιταλίας που έφτιαξαν το απόλυτο ιταλικό τζελάτο.

Ο Δημήτρης ετοιμάζει, στη δική του κουζίνα, δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνταγές: ρολό κιμά με ημίσκληρο τυρί και rib eye με αρωματικό βούτυρο και κόκκινο λάχανο.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

