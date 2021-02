Οικονομία

Ο κορονοϊός άφησε “σφραγίδα” στην αεροπορική κίνηση

Τα επίσημα στοιχεία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας.

Συνεχίζεται η πτώση στην διακίνηση επιβατών λόγω των περιορισμών που έχει επιφέρει η πανδημία.

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον Ιανουάριο του 2021 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στους 383.463 επιβάτες παρουσιάζοντας πτώση 83% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν διακινηθεί 2.25 εκατομμύρια επιβάτες.

Όσον αφορά τις πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 10.015, από τις οποίες 7.448 ήταν εσωτερικού και 2.567 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 56,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 22.900 πτήσεις.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )

Ιανουάριος ΄20 : 22.900 2.253.184

Ιανουάριος ΄21 : 10.015 383.463

ΜΕΤΑΒΟΛΗ : -56,3% -83%

Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατών εξωτερικού Ιανουαρίου του 2021 είχαμε μείωση 90,3% που αναλογεί σε 60.018 επιβάτες, σε σχέση με τον Ιανουάριο του ΄20 που οι αφίξεις εξωτερικού ήταν 617.814 επιβάτες.

Η μεγάλη πτώση ήταν αναμενόμενη, καθώς τον Ιανουάριο του 2020 δεν είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις και στις πτήσεις, αφού η πανδημία εκδηλώθηκε στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020.