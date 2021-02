Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Οι ονομαστές λιχουδιές στο Παλαιό Φάληρο (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος κάνει την βόλτα του στην κεντρική γειτονιά της αθηναϊκής ριβιέρας και δοκιμάζει απολαυστικά φαγητά και γλυκά.

Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επισκέπτεται το Παλαιό Φάληρο.

Κεντρική γειτονιά της αθηναϊκής ριβιέρας, πρόκειται για μια περιοχή με φοβερή ανάπτυξη και ομορφιά, κάτι που την καθιστά αξιοζήλευτη. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος κάνει την βόλτα του για να δοκιμάσει τις πιο ονομαστές λιχουδιές του Παλαιού Φαλήρου.

Το κεμπάπ τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας πολύ δυναμικά. Σχεδόν κάθε γειτονιά έχει το κεμπαμπτζίδικό της. Πραγματικό αυθεντικό κεμπάπ περηφανεύεται ότι έχει ο «Κυρ-Αρίστος» στο Παλαιό Φάληρο και ο Δημήτρης πάει να το διαπιστώσει ιδίοις όμμασι.

Στη συνέχεια βρίσκεται στην «Παλιά Φάβα», ένα νοσταλγικό εστιατόριο που θυμίζει την Αθήνα άλλων εποχών, με κεντημένα κουρτινάκια, όμορφα τραπεζομάντηλα και απλές καρέκλες, με όμορφη αυλή και σπιτικό φαγητό.

Πηγαίνει και στο φημισμένο ζαχαροπλαστείο «Ρίο» στου οποίου τους μπαμπάδες ορκίζονται οι παλιοί Πολίτες του Παλαιού Φαλήρου.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης δίνει υπέροχες ιδέες για δύο συνταγές: κεμπάπ με μπουγιουρντί γιαουρτιού και λαχανόρυζο με λουκάνικο.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

