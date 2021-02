Life

Μέγκαν Μαρκλ: Δικαστική νίκη κατά της Mail on Sunday

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Mail on Sunday είχε δημοσιεύσει αποσπάσματα της χειρόγραφης επιστολής της Μέγκαν προς τον πατέρα της

Η Μέγκαν Μαρκλ κέρδισε τη δικαστική μάχη για παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής σε βάρος μιας βρετανικής ταμπλόιντ, η οποία δημοσίευσε αποσπάσματα μιας επιστολής που έγραψε εκείνη στον πατέρα της, με το δικαστήριο του Λονδίνου να εκδίδει σήμερα μια συνοπτική απόφαση υπέρ της.

Η 39χρονη Μέγκαν, η σύζυγος πρίγκιπα Χάρι, είχε μηνύσει τις εκδόσεις Associated Newspapers, αφότου η ταμπλόιντ τους Mail on Sunday δημοσίευσε αποσπάσματα της χειρόγραφης επιστολής που η δούκισσα του Σάσεξ είχε στείλει στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ, τον Αύγουστο του 2018.

Ο δικαστής Μαρκ Ουάρμπι αποφάσισε πως τα άρθρα αυτά δημοσιεύτηκαν κατά παράβαση της ιδιωτικότητάς της.

«Η προσφεύγουσα μπορούσε λογικά να αναμένει ότι το περιεχόμενο της επιστολής θα παρέμενε ιδιωτικό», εκτιμά ο δικαστής, που κλήθηκε από τους δικηγόρους της Μέγκαν Μαρκλ να εκδώσει μια απόφαση χωρίς τη διεξαγωγή μιας δίκης, που θα προβλεπόταν το φθινόπωρο και θα μπορούσε να εξελιχθεί πλούσια σε αποκαλύψεις σχετικά με τη ζωή του ζευγαριού, που διαμένει πλέον στην Καλιφόρνια, αφότου απομακρύνθηκε από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Εντούτοις, ο δικαστής είπε ότι θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της επιστολής πρέπει να διευθετηθούν σε μια δίκη.

Η Μέγκαν έγραψε την επιστολή, πέντε σελίδων, στον πατέρα της, αφότου η σχέση τους κατέρευσε την περίοδο πριν από τον γάμο της με τον Χάρι, τον Μάιο του 2018, στον οποίο ο πατέρας της δεν παραβρέθηκε λόγω ασθένειας και αφού παραδέχθηκε πως πόζαρε για να τον φωτογραφίσουν παπαράτσι.

Από την πλευρά της, η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε σήμερα ότι ο πόνος που προκάλεσε η εφημερίδα Mail on Sunday και η εκδοτική εταιρεία της είναι βαθύς, τονίζοντας πως το δικαστήριο τους θεώρησε υπεύθυνους για «παράνομες και απάνθρωπες πρακτικές».

«Έπειτα από δύο μακρά χρόνια δικαστικού αγώνα, είμαι ευγνώμων που το δικαστήριο θεώρησε την Associated Newspapers και την Mail on Sunday υπεύθυνες για τις παράνομες και απάνθρωπες πρακτικές τους».

«Αυτές οι τακτικές (και εκείνες των αδελφών εκδόσεων MailOnline και Daily Mail) δεν είναι καινούργιες. Στην πραγματικότητα, διαπράττονται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καμία συνέπεια. Η ζημιά που έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν είναι βαθιά ριζωμένη», υπογράμμισε σε μια ανακοίνωση.