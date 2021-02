Life

Ρεκόρ θεατών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς

Παρ΄ότι διοργανώθηκε on-line, είχε το μεγαλύτερο κοινό από ποτέ

Τη Δευτέρα, το Ινστιτούτο Σάντανς ανακοίνωσε ότι το Φεστιβάλ του 2021, της εποχής της πανδημίας - που πραγματοποιήθηκε τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία σε 20 πόλεις στις ΗΠΑ για επτά ημέρες από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου – είχε κοινό κατά 2,7 φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με την τυπική έκδοση διάρκειας 11 ημερών στο Παρκ Σίτι της Γιούτα.

Το περιεχόμενο του Φεστιβάλ προβλήθηκε μέσω streaming και θεατές από 50 πολιτείες των ΗΠΑ και 120 χώρες συντονίστηκαν στο διαδίκτυο για να το παρακολουθήσουν.

Συγκεκριμένα οι 72 ταινίες μεγάλου μήκους, 50 μικρού μήκους, τέσσερις ανεξάρτητες σειρές, 23 ομιλίες και εκδηλώσεις του προγράμματος συγκέντρωσαν στην online πλατφόρμα και σε TV apps 251.331 views.

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ εκτιμούν ότι με δεδομένο ότι κατά μέσο όρο σε κάθε σπίτι διαμένουν δύο άτομα, το κινηματογραφικό πρόγραμμα συγκέντρωσε πάνω από 500.000 views.

Με υβριδική μορφή - προβολές στο διαδίκτυο, αλλά σε κινηματογραφικές αίθουσες και drive-in χώρους, όπου ήταν δυνατόν, με περιορισμούς λόγω της πανδημίας – το Σάντανς συνεργάστηκε με ανεξάρτητους κινηματογράφους και πολιτιστικές οργανώσεις πολύ πέρα από τη Γιούτα για να διασφαλίσει, το συλλογικό πνεύμα μιας παραδοσιακής πρεμιέρας .

«Είναι επιβράβευση να βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο το τολμηρό κοινό μας ανταποκρίθηκε στο πρόγραμμα και φυσικά είμαστε ευτυχείς που εκπληρώσαμε και μάλιστα ξεπεράσαμε τον στόχο μας να επεκτείνουμε την εμβέλεια και την κοινότητα για ανεξάρτητες ταινίες αυτή τη δύσκολη χρονιά» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του Ινστιτούτου Σάντανς, Κέρι Πούτμαν.