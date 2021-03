Life

Πατρίσια Μπράιτ: σειρά στο YouTube με παραγωγούς τους... Κλίντον!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κανάλι της Μπράιτ για θέματα lifestyle στο YouTube έχει 2,9 εκατομμύρια συνδρομητές

Η Πατρίσια Μπράιτ, ίνδαλμα του lifestyle στο YouTube και γκουρού των υπηρεσιών χρηματοοικονομικών και καριέρας θα παρουσιάσει σειρά στο YouTube Original παραγωγοί της οποίας θα είναι οι Χίλαρι Κλίντον, Σάμ Μπράνσον και η πρόσφατη ιδρυθείσα εταιρεία από την Τσέλσι Κλίντον, HiddenLight Productions.

Στη σειρά, «If I Could Tell You Just One Thing» (Αν Μπορούσα Να Σας Πω Ένα Πράγμα), βασισμένη στο βιβλίο με τις καλύτερες πωλήσεις με τον ίδιο τίτλο, η Βρετανίδα Πατρίσια Μπράιτ συνομιλεί με γυναίκες απ΄όλο τον κόσμο που εμπνέουν και προβάλλει τις ιστορίες και τις εμπειρίες που έχουν διαμορφώσει τη ζωή τους.

Στο πρώτο επεισόδιο που προβλήθηκε το 2019 και συγκέντρωσε 13 εκατομμύρια views συμμετέχουν η Αμερικανίδα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η ράπερ και ηθοποιός Awkwafina και η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ και η ηθοποιός Πριάνκα Τσόπρα έχει τον ρόλο της οικοδέσποινας στις ΗΠΑ. Τώρα το YouTube Originals μετέτρεψε το πρώτο επεισόδιο σε σειρά στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα προβληθεί αποκλειστικά στο YouTube αργότερα φέτος.

Το κανάλι της Μπράιτ για θέματα lifestyle στο YouTube έχει 2,9 εκατομμύρια συνδρομητές. Το άλλο κανάλι της για θέματα οικονομικά, καριέρας με συμβουλές προσωπικής ανάπτυξης έχει 391.000 συνδρομητές.

Το να είμαι οικοδέσποινα του «If I Could Tell You Just One Thing» είναι ένα απόλυτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα, ανέφερε η Μπράιτ. «Ανυπομονώ να μοιραστώ τις ιστορίες και τις συμβουλές των πραγματικά απίστευτων γυναικών που σέβομαι και θαυμάζω. Η συνεργασία με το YouTube - την πλατφόρμα που ξεκίνησε τα πάντα για μένα - είναι τόσο ξεχωριστή και κάτι για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. Ανυπομονώ όλοι να παρακολουθήσουν τη σειρά και ελπίδα μου είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να υποστηρίξει, να ανυψώσει και να εμπνεύσει τις γυναίκες παντού» τόνισε.

Η Πατρίσια Μπράιτ σπούδασε οικονομικά και λογιστική στο Πανεπιστήμιο, στο Λονδίνο επιδιώκοντας να κατανοήσει καλύτερα την οικονομική διαχείριση.

Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής της περιόδου ανακάλυψε το YouTube vlogging και το συνδύασε με την αγάπη της για τους τομείς της ομορφιάς και τη μόδας, δημοσιεύοντας σχετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Η δημοφιλία της στο YouTube είχε ως αποτέλεσμα να προβληθεί από τα περιοδικά Vogue και Forbes.