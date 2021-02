Κοινωνία

Πολιτική Προστασία: τι αποφασίστηκε για τους εμβολιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί ποδός η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία «Μήδεια» και τους εμβολιασμούς. Τι ζήτησαν από τους δημάρχους Χρυσοχοΐδης και Χαρδαλιάς.

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πολιτική Προστασία υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να επικρατήσει στη χώρα.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η διασφάλιση του καλύτερου συντονισμού όλων των δήμων της χώρας για την από κοινού αντιμετώπιση κινδύνων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα κατά τις επόμενες ημέρες.

Κατά τη συζήτηση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα την ανάγκη οι δήμοι της χώρας, με ενεργοποίηση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους και σε στενή συνεργασία με τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης, να διευκολύνουν στο μέγιστο δυνατό τη διαδικασία εν εξελίξει για τον απρόσκοπτο εμβολιασμό του πληθυσμού, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ελευθερία».

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι της χώρας καλούνται να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως για τη μεταφορά πολιτών προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα, εφόσον παρίσταται ανάγκη, καθώς και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στα κατά τόπους Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και λοιπές μονάδες υγείας.

Στη σύσκεψη είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων των 13 Περιφερειών της χώρας. Επίσης συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο εθνικός διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης, και ο γενικός διευθυντής Συντονισμού της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (13-02) από τα δυτικά και τα βόρεια, που βαθμιαία την Κυριακή (14-02) θα επικρατήσει και στην υπόλοιπη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά:

Τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις

Τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο σταδιακά, της τάξης των 14-18 βαθμών Κελσίου και τον ισχυρό παγετό

Τους πολύ θυελλώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά σε επίπεδο θύελλας στο Αιγαίο

Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.