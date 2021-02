Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΜΑ: Υπό αξιολόγηση το εμβόλιο της Curevac

Η κυλιόμενη ανασκόπηση θα συνεχιστεί έως ότου διατεθούν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για μια επίσημη αίτηση άδειας κυκλοφορίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινάει κυλιόμενη αξιολόγηση για το εμβόλιο της CureVac.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) ξεκίνησε μια κυλιόμενη ανασκόπηση του CVnCoV, ενός εμβολίου COVID ? 19 που αναπτύχθηκε από την CureVac»

Σημειώνεται, επίσης, ότι αυτή η απόφαση βασίζεται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα από εργαστηριακές μελέτες (μη κλινικά δεδομένα) και πρώιμες κλινικές μελέτες σε ενήλικες που υποδηλώνουν ότι το εμβόλιο ενεργοποιεί την παραγωγή αντισωμάτων και ανοσοκυττάρων που στοχεύουν το SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί COVID ? 19.

«Η εταιρεία διεξάγει επί του παρόντος δοκιμές σε άτομα για να αξιολογήσει την ασφάλεια, την ανοσογονικότητα του εμβολίου (πόσο καλά ενεργοποιεί μια αντίδραση κατά του ιού) και την αποτελεσματικότητα κατά του COVID-19. Ο EMA θα αξιολογήσει δεδομένα από αυτές και άλλες κλινικές δοκιμές όταν γίνουν διαθέσιμα.

Η κυλιόμενη ανασκόπηση θα συνεχιστεί έως ότου διατεθούν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για μια επίσημη αίτηση άδειας κυκλοφορίας.», επισημαίνει ο ΕΜΑ.

Σημειώνεται, επίσης ότι ο EMA θα αξιολογήσει το εμβόλιο με τα συνήθη πρότυπα αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και φαρμακευτικής ποιότητας και πως παρόλο που ο EMA δεν μπορεί να προβλέψει τα συνολικά χρονοδιαγράμματα, θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος από το κανονικό για την αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης εφαρμογής λόγω της εργασίας που έγινε κατά την κυλιόμενη ανασκόπηση.

Το εμβόλο της CureVac είναι τύπου messenger RNA (mRNA).