Πολιτική

Κεραμέως: πιθανή η επέκταση της σχολικής χρονιάς

Τι είπε για τα κρούσματα στα σχολεία και την διδακτέα ύλη. Η ομιλία της στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πιθανή χαρακτήρισε την επέκταση της σχολικής χρονιάς, λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού, που επανέφεραν την τηλεκπαίδευση, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 είπε πως αν χρειαστεί όλα τα ενδεχόμενα βρίσκονται στο τραπέζι, ενώ σημείωσε ότι τα σχολεία και η κοινωνία είναι συγκοινωνούντα δοχεία, άρα όσο περισσότερα είναι τα κρούσματα κορονοϊού στην κοινωνία αντίστοιχα θα είναι και στα σχολεία.

Για την διδακτέα ύλη ανέφερε ότι προχωρά κανονικά με την τηλεκπαίδευση, αν και τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία.

Εξάλλου, σε ομιλία της στη Βουλή σημείωσε ότι παρά την πανδημία υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. "Το μόνο εύκολο θα ήταν να πούμε ότι ασχολούμαστε μόνο με τη διαχείριση της πανδημίας, έχουμε όμως χρέος να φέρουμε τις σημαντικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα μας και στη βάση των οποίων έχουμε εκλεγεί" τόνισε.

Υπενθύμισε πως το νομοσχέδιο αυτό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση τέθηκε σε διάλογο τον Δεκέμβριο, σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο και στην Ολομέλεια υπήρξε ένας εκτεταμένος διάλογος που έλαβαν τον λόγο 167 βουλευτές, εισηγητές και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 12 υπουργοί και πέντε πολιτικοί Αρχηγοί.

«Δεν θέλω» είπε η υπουργός να σταθώ στις διαφωνίες αλλά στα σημεία σύγκλισης που υπήρξαν από τον κοινοβουλευτικό αυτό διάλογο. Η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης πρότεινε να υπάρχει ειδική αναφορά ότι τα όργανα των πανεπιστημίων επιδιώκουν την αποζημίωση των πανεπιστημίων για φθορές που προκαλούνται στη δημόσια περιουσία. Το εντάξαμε και ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να είναι σαφές ότι τα όποια μέσα καταγράφουν, οι κάμερες, δεν θα είναι καθόλου στους χώρους διδασκαλίας. Το εντάσσουμε. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκανε παρατηρήσεις. Τις εντάξαμε. Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, επίσης, έκανε παρατηρήσεις για τα πειθαρχικά, τις ενσωματώσαμε.

Η κυρία Νίκη Κεραμέως διαβεβαίωσε τους πολίτες που ανησυχούν για το εάν η κυβέρνηση «κάνει πίσω στην εφαρμογή των μέτρων και των αλλαγών» πως «δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω, γιατί οφείλουμε να φέρουμε ριζικές αλλαγές που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία και ας είναι δύσκολες, ας είναι σκληρές κάποιες αλήθειες». Το μόνο εύκολο, είπε « θα ήταν να πούμε όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Όχι, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει εκλεγεί για να δώσει φρούδες ελπίδες στους νέους, να τους πούμε: «Πάρε μια θέση και δεν μας ενδιαφέρει αν θα αποφοιτήσεις ποτέ, αν θα μπορέσεις ποτέ να βρεις δουλειά σε επαγγέλματα υπερκορεσμένα». Έχουμε εκλεγεί για να δώσουμε στους νέους πραγματικές διεξόδους για να τους βοηθήσουμε να ακολουθήσουν τις κλήσεις και τις δεξιότητές τους».

Το νομοσχέδιο αυτό, υπογράμμισε είναι «της κοινής λογικής, του αυτονόητου, πλην, όμως, απαραίτητου για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο» και ευχήθηκε να είναι η τελευταία φορά που συζητάμε για το εάν έχει λογική του να εισάγεται κάποιος με βαθμούς 1 και 2 στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ή για το εάν έχουν θέση στα πανεπιστήμια φαινόμενα βίας και ανομίας. Ας ασχοληθούμε όλοι με τις σύγχρονες προκλήσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων , με το ελληνικό πανεπιστήμιο με το οποίο θέλουν να συνεργαστούν κορυφαία ξένα πανεπιστήμια καθώς 28 αμερικανικά πανεπιστήμια, εκ των οποίων πολλά πανεπιστήμια Ivy League, εξέφρασαν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με τα δικά μας κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα.