“Μήδεια”: σε δύο φάσεις το ξέσπασμα της κακοκαιρίας

Από πότε έως πότε αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας. Ποιες περιοχές θα μπούν στο "μάτι" της κακοκαιρίας. Οι δύο φάσεις αναλυτικά.

Η κακοκαιρία «Μήδεια», η οποία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας από αύριο, Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, φαίνεται να παρουσιάζει, αρχικά τουλάχιστον, δύο φάσεις, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr:

Η πρώτη φάση αφορά το διάστημα από το πρωί του Σαββάτου έως και την Κυριακή με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια. Ολικός παγετός στη Δυτική Μακεδονία.

Βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά (έως το απόγευμα του Σαββάτου) και στα παραθαλάσσια.

Πυκνές χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία σε χαμηλά υψόμετρα της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας.

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά.

Η δεύτερη φάση αφορά το διάστημα από Δευτέρα 15 έως Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, όταν τα φαινόμενα θα αφορούν τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα βόρεια θα επικρατήσει ισχυρός παγετός. Συνοπτικά, για τη δεύτερη φάση, τα κύρια χαρακτηριστικά της, θα είναι:

Κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις σε ηπειρωτικές περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα.

Βροχές και καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και χιονοπτώσεις στα ορεινά των νησιών, αλλά και στα ημιορεινά της Κρήτης.

Παγετός στα κεντρικά, κατά τόπους ισχυρός και ολικός στα βόρεια.

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Μήδεια» η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται σε μονοψήφια νούμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Παγετός αναμένεται να εκδηλωθεί στα κεντρικά και στα νότια τμήματα. Στα βόρεια θα είναι ολικός, με αρνητικές θερμοκρασίες ολόκληρο το 24ωρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πόλη της Αθήνας η θερμοκρασία την Τρίτη δεν θα ξεπεράσει τους τρεις βαθμούς, σημειώνοντας μία πτώση της τάξης των 13 βαθμών συγκριτικά με τη θερμοκρασία της Παρασκευής, ενώ στη Φλώρινα από το Σάββατο έως την Τρίτη θα επικρατήσουν συνθήκες ολικού παγετού.