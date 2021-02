Οικονομία

“e-λιανικό”: Ξεκινούν οι αιτήσεις επιχορήγησης για τη δημιουργία e-shop

Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των αιτήσεων και οι δικαιούχοι.

Στις 22/2/2021 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» υπεγράφη σήμερα από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.

Στόχος της νέας δράσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr

Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης

Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής τους.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Τι επιδοτείται

Με τη νέα δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. Ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στις 11/1/2021 σε προ-δημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» με στόχο αφενός να ενημερωθούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους οι δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις και αφετέρου να διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις από αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα της πρόσκλησης.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση που προηγήθηκε στην δράση :

Εφαρμόζεται πλέον συγκριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα/λάθη στην υποβολή των αιτήσεων για χάρη της γρήγορης υποβολής.

Εξειδικεύεται η στόχευση της πρόσκλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο Λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).

Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους να προηγούνται στην σχετική λίστα κατάταξης

Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα καθώς αυτές επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών/καταναλωτών

Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους

Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.