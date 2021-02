Υγεία - Περιβάλλον

Αεροδιακομιδές ασθενών από την Πολεμική Αεροπορία

Πτήσεις "σωτηρίας" για οκτώ ασθενείς, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.

Οκτώ ασθενείς, ανάμεσα τους τέσσερα παιδιά, μεταφέρθηκαν από τη νησιωτική χώρα σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων, με αεροσκάφη και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το τελευταίο τριήμερο.

Τα πτητικά μέσα της ΠΑ συμπλήρωσαν 15,3 ώρες πτήσης στη διάρκεια 4 αποστολών.

Συγκεκριμένα, χθες ένα αεροσκάφος C-130 μετέφερε 2 ασθενείς και 3 νεογνά από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.

Την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλλονιά στην Ανδραβίδα.

Τέλος, την περασμένη Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου, ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 παιδί από τη Σάμο και τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα και ένα ελικόπτερο Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Αμοργό, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.