Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Με βρετανική μετάλλαξη ένα στα πέντε κρούσματα

Έντονη η ανησυχία των ειδικών για νέα έξαρση των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με έρευνα του ιταλικού Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας, η βρετανική μετάλλαξη εντοπίσθηκε περίπου στο 20% των κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφηκαν στη χώρα, στις 3 και 4 Φεβρουαρίου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε βάσει δείγματος 3.600 κρουσμάτων, από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η βρετανική μετάλλαξη εντοπίστηκε, κυρίως, στις περιφέρειες της κεντρικής Ιταλίας.

Προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί έκρηξη κρουσμάτων, αλλά οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες ότι οι μολύνσεις, λόγω της συγκεκριμένης μετάλλαξης, μπορεί να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες.