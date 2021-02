Αθλητικά

Euroleague – Παναθηναϊκός: Αναβολή αγώνων λόγω κορονοϊού

Ποια παιχνίδια των "πρασίνων" αναβλήθηκαν και επίσημα από την Euroleague.

H αναβολή των δύο αγώνων του Παναθηναϊκού στη Ρωσία, με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν αναμενόμενη, αλλά πλέον είναι και επίσημη.



Η Euroleague ανακοίνωσε την απόφασή της να αναβάλει τα δύο παιχνίδια των «πρασίνων», μετά από σχετικό αίτημα της «πράσινης» ΚΑΕ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Euroleague, ο Παναθηναϊκός στήριξε το αίτημά του στα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται σε όσους βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα λόγω της επιβεβλημένης καραντίνας να μένει χωρίς το απαιτούμενο μίνιμουμ οκτώ παικτών για να αγωνιστεί η ομάδα του Όντεντ Κάτας.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετώπιζε τη Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη στις 17 Φεβρουαρίου σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Φεβρουαρίου θα έβρισκε απέναντί του την ΤΣΣΑ του Δημήτρη Ιτούδη, στη Μόσχα, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.