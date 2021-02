Πολιτική

Χατζηδάκης: Δωρεάν rapid test για κορονοϊό στους εργαζόμενους

Ειδική πλατφόρμα θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες. Τι προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας. "Πυρά" από την αντιπολίτευση.

Ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι εργοδότες θα δηλώνουν το σύνολο του προσωπικού τους και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν δύο φορές τον μήνα rapid test για κορονοϊό, το κόστος των οποίων θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες.



Αυτό προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, στη Βουλή, όπου ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων ενίσχυσης και στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την υγειονομική κρίση.



Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, όπως είπε, το υπουργείο Εργασίας είναι σε συνεχή επαφή με το υπουργείο Υγείας και το Κέντρο Εμβολιασμών, ώστε να λαμβάνονται τα όποια επιπλέον μέτρα χρειάζονται.



Επιπλέον, ο υπουργός γνωστοποίησε πως σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την κατάρτιση το οποίο θα την συνδέει με την αμοιβή όσων παρέχουν κατάρτιση.



Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του ΣΕΠ και άμεσα θα προσληφθούν 121 άτομα.



«Στόχος όλων αυτών των μέτρων, που θα επικαιροποιούνται συνεχώς και θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, είναι να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, όσο καλύτερα μπορούμε βάσει των δημοσιονομικών μας αντοχών και να περάσουμε στην επόμενη μέρα με όσο πιο ομαλό τρόπο γίνεται» υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση



«Χρειάστηκαν 11 μήνες πανδημία, 6.000 ανθρώπινες απώλειες, χιλιάδες κρούσματα, η διάλυση του ΣΕΠΕ και η επιβολή και τρίτου καταστροφικού lockdown για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι αποτελούν τη μεγαλύτερη εστία υπερμετάδοσης, στην οποία θερίζει ο κορονοϊός», υπογραμμίζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην οποία σχολιάζει την απόφαση της κυβέρνησης για την πραγματοποίηση δωρεάν τεστ εργαζομένων.



«Όταν από την αρχή της πανδημίας όλοι οι επιστήμονες και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούσαν διαρκείς ελέγχους και στοχευμένα μαζικά και δωρεάν τεστ σε εργασιακούς χώρους που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες, η κυβέρνηση, δια του κ. Ταραντίλη, απαντούσε πως στη δουλειά δεν κολλάει, λέγοντας ότι “δεν έχει προκύψει επισήμως ένας τέτοιος συσχετισμός"», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «το μόνο που έκανε τόσο καιρό ήταν να νομοθετεί αντικίνητρα για τους εργαζόμενους, υποχρεώνοντάς τους σε απλήρωτη εργασία εάν τολμήσουν να μπουν σε καραντίνα για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία». «Η καθυστερημένη εξαγγελία του υπουργού Εργασίας για τεστ στους χώρους εργασίας συνιστά ομολογία της εγκληματικής αδιαφορίας της κυβέρνησης που οδήγησε στην εκρηκτική διασπορά της πανδημίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «ο υπουργός εργασίας κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε την διενέργεια δωρεάν τεστ στους εργαζομένους. Επιχειρώντας να αντιγράψει έτσι με 11 μήνες καθυστέρηση, τις προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ . Αποδεικνύονται όμως πάλι ανίκανοι ακόμα και στην αντιγραφή, αφού η Ελληνική Λύση είχε προτείνει δωρεάν κυλιόμενα τεστ στο σύνολο του πληθυσμού. Καταστρέφουν οικονομία και κοινωνία και μόλις τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, «θυμούνται» τις προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. Εάν τις είχαν εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή, θα είχαμε γλιτώσει την οικονομική καταστροφή και πολλές ανθρώπινες ζωές».