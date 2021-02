Οικονομία

Παράταση για τις ασφαλιστικές εισφορές

Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Σειρά νέων μέτρων ενίσχυσης και στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την υγειονομική κρίση, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο κ. Χατζηδάκης:

Παρατείνονται έως το τέλος του χρόνου οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που έληγαν στις 30 Απριλίου και αφορούσαν την περίοδο της πρώτης καραντίνας.

Σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή, ρύθμιση που θα ορίζει ειδικό πλαίσιο αποπληρωμής με επιλογή είτε 24 άτοκων δόσεων είτε με 48 δόσεις και με επιτόκιο 2,5% και έναρξη καταβολής από 1/1/2022. «Με αυτό το σχήμα, το Υπουργείο Εργασίας ευθυγραμμίζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για εργαζομένους και επιχειρήσεις», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Θα δημοσιευθεί άμεσα στο ΦΕΚ, απόφαση για παράταση μέχρι τον Φεβρουάριο των οφειλών του Ιανουαρίου, με τους ίδιους πληττόμενους κλάδους.

Σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την κατάρτιση, το οποίο θα τη συνδέει με την αμοιβή όσων παρέχουν κατάρτιση.

Ακόμα, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του ΣΕΠ και άμεσα θα προσληφθούν 121 άτομα.

«Στόχος όλων αυτών των μέτρων, που θα επικαιροποιούνται συνεχώς και θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, είναι να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, όσο καλύτερα μπορούμε βάσει των δημοσιονομικών μας αντοχών και να περάσουμε στην επόμενη μέρα με όσο πιο ομαλό τρόπο γίνεται», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.