Προσλήψεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ

Προκήρυξη 939 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις.

Την προκήρυξη 939 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Από αυτές, οι 847 αφορούν νοσοκομεία και οι υπόλοιπες 92 Κέντρα Υγείας. Η διαδικασία των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες έως και την Τετάρτη 3 Μαρτίου.

Ειδικά για τα νοσοκομεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, προτεραιότητα δόθηκε σε κρίσιμες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων (σε παρένθεση ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων): Ακτινολογίας (48), Αναισθησιολογίας (97), Εσωτερικής Παθολογίας (17), Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (104), Παιδιατρικής (31), Πνευμονολογίας (74), Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (76).

Η νέα προκήρυξη έρχεται σε συνέχεια των τριών προηγούμενων που δημοσιεύθηκαν το 2020, με συνολικά 1.423 θέσεις μονίμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, «αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά στην πράξη τη βούληση της κυβέρνησης για θωράκιση, ανανέωση και ενίσχυση των δομών του ΕΣΥ», καταλήγει η ανακοίνωση.