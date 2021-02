Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς, Μαγιορκίνης, Παπαευαγγέλου για κορονοϊό και νέα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ακόμη δύο περιοχές ελήφθησαν έκτακτα περιοριστικά μέτρα. "Καμπανάκι" απο τους ειδικούς για την ενδοοικογενειακή διασπορά του Covid-19. Τι λένε για τα σχολεία.