Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Σμύρνη (βίντεο)

Πολλούς τραυματίες και μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε τα τουρκικά παράλια.

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε στη διάρκεια της νύχτας την περιοχή ενός λιμανιού στην επαρχία της Σμύρνης, σηκώνοντας οχήματα στον αέρα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, ανατρέποντας έναν γερανό και προκαλώντας τον τραυματισμό 16 ανθρώπων, όπως δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι.

Ο ανεμοστρόβιλος, ένα φαινόμενο σπάνιο στην Τουρκία, αναποδογύρισε σκάφη, ξερίζωσε δένδρα και γέμισε με μπάζα τους δρόμους του Τσεσμέ (Κρήνη).

«Μέσα σε διάστημα μόλις 20 δευτερολέπτων έγινε το κακό. Βλέπουμε μια πολύ θλιβερή εικόνα. Πολλές στέγες έχουν ξηλωθεί, οχήματα σηκώθηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν πέφτοντας στο έδαφος. Είναι απίστευτο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τουντς Σογιέρ, ο οποίος επιθεώρησε τις ζημιές.

Cesme/Alacat?’da hortumdan etkilenen bir evin hali.. pic.twitter.com/0ftqmq77dZ — Izmir ???? (@izmirgibiyiz) February 11, 2021

«Πιστεύαμε πως αυτές οι καταστροφές συμβαίνουν σε χώρες της Άπω Ανατολής ή της Λατινικής Αμερικής, όμως είναι σαφές πως η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι αυτές οι φυσικές καταστροφές δεν είναι μακριά μας», συμπλήρωσε.

Οι 16 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται εννέα άνθρωποι που τραυματίσθηκαν όταν γερανός έπεσε πάνω σε εργάτες σε εργοτάξιο στην Αλάτσατα, ανέφερε σε καταχώρισή του στο Twitter ο Yφυπουργός Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί.

Cesme Alacat? Port civar?nda olusan hortumun maddi zarar? buyuk. AKS ekiplerimiz basta olmak uzere Buyuksehir Belediyesi tum kurumsal gucuyle vatandaslar?m?z?n yan?nda. Dort yaral?m?z var. Hepsine gecmis olsun dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/V4GYXggJJ9 — Tunc Soyer (@tuncsoyer) February 11, 2021